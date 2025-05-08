CHP’nin Çağlayan provokasyonunda iddianame tamam! Özgür Çelik’e 15 yıl 6 ay hapis istemi

CHP'nin Çağlayan provokasyonunda iddianame tamamlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi.







NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise mukavemet' soruşturma kapsamında ifade vermişti.



Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait" talimatı verdi. Bahse konu CHP'li ismin de "Biz bunu yan yatırırız" dediği duyulmuştu.

