Övür, yazısında şunları kaleme aldı: Dünyanın en büyük finans gruplarından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD Bank PJSC'ye ait Denizbank'tan söz ediyorum. Bu bankanın yüzde 70 hissesine sahip olduğu bir şirketi var: İstanbul Akvaryum A.Ş., yani Aqua Florya. Türkiye'nin en prestijli vitrin projelerinden biri. Ama ne hikmetse banka bu işletmeyi yönetmiyor.

Sürpriz bir isim, küçük ortak Ali Nuhoğlu. Nuhoğlu, İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan bir müteahhit. Son 4 yıldır bu köşede İmamoğlu ile ilişkisi, hatta bitişiğindeki otelin kral dairesini ona tahsis etmesiyle çok yazıldı. Nuhoğlu, Aqua Park'ın yüzde 30'una sahip. Ama gücü yüzde 70'ten fazla ki fiili patron da yönetim kurulu başkanı da tek imza yetkilisi de o. Yani çoğunluk hisseyi elinde bulunduran uluslararası banka pasif; küçük ortak ise aktif değil, baskın bir aktör. Anlaşılan Aqua Florya'da başka bir hukuki düzen, başka bir çıkar dengesi işliyor. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?

Burada mesele sadece kurumsal uyumsuzluk değil. Burada ciddi bir finansal, siyasi ve organizasyonel boyutları olan çok katmanlı bir çıkar sistemi oluşturulmuş durumda. Kamuoyu yakından biliyor; medyaya yansıyan iddia ve soruşturmalara göre müteahhit Ali Nuhoğlu, naylon faturalar ve yolsuzluk iddialarıyla anılıyor. Ancak ne ilginçtir ki Aqua Florya'da kurduğu sistem işlemeye devam ediyor. Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı

ÇEVRESİNDEKİ KİŞİLERİN KONTROLÜNDE Övür, AVM içindeki yüksek gelirli işletmelerin ve otele tedarik sağlayan firmaların da Nuhoğlu'nun çevresine ya da dolaylı kontrolündeki kişilere ait olduğunu iddia ederek, "Bu firmaların çoğu zaman sıvacı, boyacı, şoför gibi kişilerin adına kurulu şahıs şirketi görünümlü yapılar. Ama hepsi aynı merkezden kontrol edilir, aynı para akışına çıkar. Bu artık bir yönetim modeli değil, bir organizasyon şemasıdır." dedi. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?