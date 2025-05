Dünya, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimine odaklanırken yeni bir gelişme yaşandı.

PAKİSTAN'DA BİRDEN FAZLA ŞİDDETLİ PATLAMA

Reuters'ta yer alan bilgiye göre, "Pakistan Keşmiri'nde Muzaffarabad yakınlarında peş peşe birden fazla şiddetli patlama sesi duyuldu." denildi.

"HİNDİSTAN ŞU AN BİZE SALDIRIYOR"

Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.