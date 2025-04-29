Fırtına UEFA Gençlik Ligi Finali’nde Barcelona’ya 4 golle yenildi

Trabzonspor şampiyonluğu finalde kaybetti. Bordo- Mavililer'in U19 Takımı finalde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci sırada kaldı. Bugüne kadar güçlü rakipleri bir bir eleyerek finale kadar gelen temsilcimiz 11. dakikada 1-0 geriye düştü.

Diarra'nın şutunda top sol alt köşeden ağlarla buluştu. Bu golün şokunu üzerinden atamayan Karadeniz ekibi 18'de kalesinde bir gol daha gördü. Cuenca'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ikinci kez ağlarımızla buluştu:

0-2. 29'da Erol Can yakın direğe gelen topu kornere çeldi. Karşılaşmanın 2. yarısında da üstünlüğünü sürdüren Barcelona 56'da Alba ve 68'de Diarra ile farkı 4'e çıkardı. Trabzonspor 88'de Bican'ın golüyle farkı üçe indirdi: 1-4. Fırtına böylece turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

TARİHİ BİR BAŞARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrasında, "Buraya kadar gelmek önemliydi, Bu tarihi bir başarıdır. Totale bakmamız gerekir. Oyuncuları kutlamak destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz" diye konuştu.

SENEYE DE BURADA OLMALIYIZ

Trabzonspor U 19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka maçtan sonra herkese teşekkür ettiğini söyleyerek, "Kendi adımızı, çocuklarımız, camiamız, ülkemiz adına bir gurur yaşıyoruz ama finali de kaybetmenin hüznü var. Buradan kazandığımız tecrübeyle gelecek yıllara daha ümitli bakacağız. Seneye de burada olmak istiyoruz" dedi.

İLERDE DAHA İYİ OLACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şampiyonayı 2. sırada bitirmelerinin çok önemli bir başarı olduğunu söyleyerek, "İnşallah ilerde daha iyi olacak" dedi.



TRABZON'DA DEV EKRAN

Trabzonsporlu taraftarlar maçı Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izlerken kemençe de çaldılar.