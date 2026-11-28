Google'ın 224,53 milyar dolarlık reklam geliri üzerinden yeni senaryo: Gemini'de en çok para ödeyenler mi öne çıkacak?
Yayıncılara telif ücreti ödememek için direnen, arama algoritmalarıyla özgün içerik üreten medya kuruluşlarını baltaladığı ve merdiven altı sitelerin önünü açtığı yönünde eleştirilen Google, şimdi de yapay zeka üzerinden yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Teknoloji devinin Gemini aracılığıyla reklam ve gizli sponsorluk anlaşmalarına dayalı yeni bir kazanç düzeni kurabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka sonuçlarında en çok para ödeyen markaların öne çıkarılması ihtimali, tüketicilerin manipüle edilmesi ve küresel ekonominin ticari çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesi tehlikesini gündeme getiriyor...
Yayıncıların ürettiği içerikler üzerinden milyarlarca dolar kazanan Google, telif ücreti ödememek için gösterdiği direnç ve arama algoritmalarına yönelik eleştirilerle gündemde. Özgün haber üreten, istihdam sağlayan ve ciddi yatırımlar yapan medya kuruluşları görünürlük kaybederken merdiven altı sitelerin önünün açıldığı yönündeki eleştiriler büyüyor. Dijital yayıncılığı ekonomik kıskaca alan bu düzenin ardından şimdi de yapay zeka üzerinden yeni bir tehlike gündeme geliyor.
Bilgiye erişimin kapısını elinde tutan Google'ın, yapay zeka aracılığıyla tüketicilerin tercihlerini de ticari çıkarları doğrultusunda şekillendirebileceği tartışılıyor.
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini üzerinden kurabileceği yeni kazanç düzenine dikkat çekerek reklamların ve gizli sponsorluk anlaşmalarının yapay zeka yanıtlarını nasıl bir manipülasyon aracına dönüştürebileceğini kaleme aldı.
GOOGLE'IN ASIL PLANI NE?
Google'ın Gemini'ya yaptığı yatırımlarla uzun vadede paralı aboneliklerin sayısını artırmayı hedeflediğini belirten Tezel, şirketin 2025 yılında "Google Arama ve diğer" kaleminden 224,53 milyar dolar reklam geliri elde ettiğine dikkat çekti.
Tezel, Google'ın gelecekte yapay zekayı yeni bir reklam mecrasına dönüştürebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Google'ın bu parayı çöpe atacağını mı sanıyorsunuz? Tahminim şöyle: Gemini insanoğlunun vazgeçilmezi olunca şirket buraya da reklam alacak ve gizli sponsorluk anlaşmaları yapacak."
YAPAY ZEKADA PARAYI VEREN ÖNE Mİ ÇIKACAK?
Yapay zeka sonuçlarının ticari anlaşmalar doğrultusunda şekillendirilebileceği uyarısında bulunan Tezel, tüketicilerin güveninin nasıl istismar edilebileceğini şöyle anlattı:
"Markalara "Yapay zeka sonuçlarında öne çıkmak istiyorsanız para ödeyeceksiniz" diyecekler. Markalar da canıgönülden bunu kabul edecek. Bu şu an bile yapılıyor olabilir! Müşteri "Şu üründe hangi marka dayanıklı, daha ucuz, kaliteli" diye sorduğunda yapay zeka en çok reklam vereni öne çıkaracak. Böylece "Yapay zeka ne derse doğrudur" diye düşünen insanlar aldatılmış olacak!"
KÜRESEL EKONOMİYE YÖN VERME TEHLİKESİ
Google'ın bu yöntemle eskisinden daha fazla reklam geliri elde edebileceğini değerlendiren Tezel, teknoloji devlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin büyüyeceğine dikkat çekerek bağımsız denetim çağrısında bulundu:
"İşte yapay zeka bu kadar tehlikeli! Google gibi şirketler daha kolay küresel ekonomiye yön verecekler! Yapay zekânın gelişimi devletlerin ya da insanoğlunun faydasına çalışan uluslararası bağımsız kurumların denetiminde olmalı!"
ALIŞVERİŞİN YENİ KARAR MERCİİ YAPAY ZEKA!
Öte yandan Mevlüt Tezel'in aktardığı Adobe verilerine göre, Eylül 2026'da ABD'deki perakende sitelerine üretken yapay zeka asistanları üzerinden gelen ziyaretler, diğer trafik kaynaklarına kıyasla ziyaret başına yüzde 83 daha fazla gelir sağladı.
Tüketicilerin ürün araştırma ve karşılaştırma süreçlerini artık yapay zekâya bıraktığını belirten Tezel, şu çarpıcı tespitte bulundu:
"Yapay zekanın yönlendirdiği müşteri kararını vermiş oluyor ve alışverişin tamamlanması yüzde 90'a ulaşıyor."
Bu dönüşümle birlikte markalar için Google aramalarında üst sıralarda yer almak kadar yapay zeka yanıtlarında görünür olmak da önem kazanıyor. Yapay zekanın tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki artan etkisi ise ticari yönlendirme ve manipülasyon riskini gündeme getiriyor.