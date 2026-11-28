Google'ın bu yöntemle daha fazla reklam geliri elde edebileceği değerlendiriliyor (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

KÜRESEL EKONOMİYE YÖN VERME TEHLİKESİ

Google'ın bu yöntemle eskisinden daha fazla reklam geliri elde edebileceğini değerlendiren Tezel, teknoloji devlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin büyüyeceğine dikkat çekerek bağımsız denetim çağrısında bulundu:

"İşte yapay zeka bu kadar tehlikeli! Google gibi şirketler daha kolay küresel ekonomiye yön verecekler! Yapay zekânın gelişimi devletlerin ya da insanoğlunun faydasına çalışan uluslararası bağımsız kurumların denetiminde olmalı!"

ALIŞVERİŞİN YENİ KARAR MERCİİ YAPAY ZEKA!

Öte yandan Mevlüt Tezel'in aktardığı Adobe verilerine göre, Eylül 2026'da ABD'deki perakende sitelerine üretken yapay zeka asistanları üzerinden gelen ziyaretler, diğer trafik kaynaklarına kıyasla ziyaret başına yüzde 83 daha fazla gelir sağladı. Tüketicilerin ürün araştırma ve karşılaştırma süreçlerini artık yapay zekâya bıraktığını belirten Tezel, şu çarpıcı tespitte bulundu: "Yapay zekanın yönlendirdiği müşteri kararını vermiş oluyor ve alışverişin tamamlanması yüzde 90'a ulaşıyor." Bu dönüşümle birlikte markalar için Google aramalarında üst sıralarda yer almak kadar yapay zeka yanıtlarında görünür olmak da önem kazanıyor. Yapay zekanın tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki artan etkisi ise ticari yönlendirme ve manipülasyon riskini gündeme getiriyor.