İran'dan ABD'ye havada ve denizde eylem tehdidi: "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin"
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına ilişkin Washington yönetimine sert bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu vurgulayarak, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası sürerken Tahran cephesinden dikkat çeken bir misilleme mesajı geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Washington yönetimini hedef aldı.
Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimine uyarıda bulundu.
HAVADA DENİZDE EYLEM VURGUSU
İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.
Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.