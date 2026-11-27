ABD 'nin İran 'a yönelik deniz ablukası sürerken Tahran cephesinden dikkat çeken bir misilleme mesajı geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Washington yönetimini hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump. (Foto: DHA)

HAVADA DENİZDE EYLEM VURGUSU

İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.

Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.