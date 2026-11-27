Denizli'de Fedai Karagöz'ün cinayetinde itiraf! Polisi görünce bayılma numarası: Komşuların duyduğu çığlıklar skandalı ortaya çıkardı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilen ve boğularak öldürülen 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Eşinden şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini ileri süren ikinci eşi A.K., iki arkadaşıyla birlikte cinayeti planladığını itiraf etti; şüphelilerin cesedi yok etmeyi ve mal varlığını paylaşmayı amaçladıkları belirlendi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilen ve boğularak öldürülen 49 yaşındaki Fedai Karagöz cinayetinin perde arkası, şüphelilerin itiraflarıyla aydınlandı.
Boşanmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini ileri süren ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nin nişanlısı M.B. (35) ile birlikte cinayeti planladığını itiraf etti. Polisi görünce bayılma ve uyuma numarası yaptıkları belirlenen şüphelilerin, cinayetin ardından cesedi yok etmeyi ve Karagöz'ün mal varlığını paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı.
KOMŞULARIN GÜRÜLTÜ İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir daireden gelen gürültü ve saldırı sırasında Fedai Karagöz'ün attığı çığlıklar üzerine komşuların polise ihbarda bulunmasıyla adrese ekipler sevk edildi.
Daireye giren polis ekipleri, 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı halde darbedilerek öldürülmüş olarak buldu.
POLİSİ GÖRÜNCE BAYILMA VE UYUMA NUMARASI YAPTILAR
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin olay anındaki soğukkanlı planı deşifre oldu.
Polis ekiplerinin adrese gelmesi üzerine Karagöz'ün ikinci eşi A.K.'nin baygınlık geçirmiş gibi davrandığı ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği belirlendi.
Dairede bulunan diğer iki şüpheli B.K. ve M.B.'nin ise polis ekipleri geldiğinde uyuyormuş gibi davrandıkları tespit edildi. Yapılan otopside Fedai Karagöz'ün boğularak öldürüldüğü ve vücudunda darp izlerinin bulunduğu belirlendi.
CESEDİ YOK ETME VE MAL VARLIĞINI PAYLAŞMA PLANI
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ederek cinayeti önceden kurguladıklarını itiraf etti.
Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ileri süren A.K., boşanmak istediğini ancak Fedai Karagöz'ün bunu kabul etmemesi üzerine arkadaşı B.K. ve onun nişanlısı M.B. ile cinayeti planladığını anlattı.
PARA KARŞILIĞI ANLAŞMA VE CESEDİ YOK ETME
Şüphelilerin Karagöz'ü öldürdükten sonra cesedini yok etmeyi ve mal varlığını paylaşmayı amaçladıkları belirlendi. Cinayetin planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde A.K.'nin B.K. ve M.B.'ye para vereceği öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ "TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., B.K. ve M.B., çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.