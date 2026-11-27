Boşanmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini ileri süren ikinci eşi A.K. (52), arkadaşı B.K. (31) ve B.K.'nin nişanlısı M.B. (35) ile birlikte cinayeti planladığını itiraf etti. Polisi görünce bayılma ve uyuma numarası yaptıkları belirlenen şüphelilerin, cinayetin ardından cesedi yok etmeyi ve Karagöz'ün mal varlığını paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilen ve boğularak öldürülen 49 yaşındaki Fedai Karagöz cinayetinin perde arkası, şüphelilerin itiraflarıyla aydınlandı.

Polis ekiplerinin adrese gelmesi üzerine Karagöz'ün ikinci eşi A.K.'nin baygınlık geçirmiş gibi davrandığı ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği belirlendi.

Daireye giren polis ekipleri, 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı halde darbedilerek öldürülmüş olarak buldu.

Olay, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir daireden gelen gürültü ve saldırı sırasında Fedai Karagöz'ün attığı çığlıklar üzerine komşuların polise ihbarda bulunmasıyla adrese ekipler sevk edildi.

Dairede bulunan diğer iki şüpheli B.K. ve M.B.'nin ise polis ekipleri geldiğinde uyuyormuş gibi davrandıkları tespit edildi. Yapılan otopside Fedai Karagöz'ün boğularak öldürüldüğü ve vücudunda darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

CESEDİ YOK ETME VE MAL VARLIĞINI PAYLAŞMA PLANI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ederek cinayeti önceden kurguladıklarını itiraf etti.

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ileri süren A.K., boşanmak istediğini ancak Fedai Karagöz'ün bunu kabul etmemesi üzerine arkadaşı B.K. ve onun nişanlısı M.B. ile cinayeti planladığını anlattı.

PARA KARŞILIĞI ANLAŞMA VE CESEDİ YOK ETME

Şüphelilerin Karagöz'ü öldürdükten sonra cesedini yok etmeyi ve mal varlığını paylaşmayı amaçladıkları belirlendi. Cinayetin planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde A.K.'nin B.K. ve M.B.'ye para vereceği öğrenildi.