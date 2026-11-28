SPK yasa teklifinin detayları belli oldu! Borsada manipülasyona ağır ceza, yatırımcıya kalkan
Sermaye piyasalarında yatırımcıyı koruyacak yeni düzenlemenin detayları netleşti. Meclise sunulma aşamasına gelen SPK yasa teklifiyle risklere anında müdahale edilmesi, şüpheli işlemlerin yapay zekayla tespit edilmesi ve usulsüzlüklere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması hedefleniyor. İşte 7 kritik başlıkta yeni düzenleme...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düzenlediği ortak basın toplantısında Meclis'e sunulma aşamasına geldiği açıklanan SPK yasa teklifine ilişkin detaylar netleşti. Teklife ilişkin detaylar şöyle:
BEKLEMEKSİZİN TASFİYE
SPK daha erken müdahale edebilecek. Eskiden bir fonda ciddi sorun ortaya çıkana kadar müdahale sınırlı kalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle SPK beklemeksizin fonun işlemlerini durdurabilecek, yeni yatırımcı girişini engelleyebilecek, fon yöneticilerini değiştirebilecek, gerekirse fonu tasfiye edebilecek.
ZARARI SUÇLULAR ÖDEYECEK
Manipülasyon veya usulsüzlük nedeniyle yatırımcı zarar ederse, bu zarar kamu bütçesinden değil, sorumlu kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek. Tahsil edilen para yatırımcılara dağıtılacak. Buna ilişkin kalıcı geri kazanım mekanizması kurulacak.
GÜÇLÜ TAZMİN MERKEZİ
Bir aracı kurum veya piyasa kuruluşunun yükümlülüğünü yerine getirememesi hâlinde yatırımcıların zararının karşılanması için Tazmin Merkezinin kapasitesi artırılacak.
RİSK MERKEZİ KURULACAK
Riskleri erken tespit edecek risk merkezi kurulması ve bankacılık sektörü dâhil kurumlar arası bilgi paylaşımı hızlandırılacak. Merkez; "hisse senetlerindeki olağan dışı hareketleri, aynı anda alım-satım yapan fonları, şüpheli para transferlerini, banka verileri ile piyasa verilerini" birlikte analiz edecek.
TEK PLATFORM, HIZLI ANALİZ
Erken uyarı sistemi kurulacak ve anlık gözetim yapılacak. Yapay zeka destekli sistemle manipülasyon erken tespit edilecek. Büyük veri ile etkin denetim, MKK, Takasbank ve diğer kurumların verileri tek platformda, hızlı analiz edilecek. Böylece manipülasyon daha gerçekleşmeden tespit edilmeye çalışılacak.
CEZALAR KATLANACAK
Manipülasyonla hisse fiyatını yapay olarak yükseltenler, içeriden bilgiyle işlem yapanlar (Insider Trading), fonlar üzerinden organize alım-satım yapanların cezaları katlanarak artırılacak. Fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar getirilecek ve soruşturmalar daha hızlı gerçekleştirilecek.
KOORDİNELİ HAREKETE KOLAY TESPİT
Fonların koordineli birlikte hareket etmesi engellenecek. Yeni düzenleme; koordineli işlemleri daha kolay tespit etmeyi, sürekli yaptırım uygulanmasını, fon yöneticilerinin sorumluluğunu artırmayı hedefliyor.
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