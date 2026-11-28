Kurulacak Risk Merkezi, şüpheli işlemleri ve olağan dışı piyasa hareketlerini takip edecek.

TEK PLATFORM, HIZLI ANALİZ

Erken uyarı sistemi kurulacak ve anlık gözetim yapılacak. Yapay zeka destekli sistemle manipülasyon erken tespit edilecek. Büyük veri ile etkin denetim, MKK, Takasbank ve diğer kurumların verileri tek platformda, hızlı analiz edilecek. Böylece manipülasyon daha gerçekleşmeden tespit edilmeye çalışılacak.

CEZALAR KATLANACAK

Manipülasyonla hisse fiyatını yapay olarak yükseltenler, içeriden bilgiyle işlem yapanlar (Insider Trading), fonlar üzerinden organize alım-satım yapanların cezaları katlanarak artırılacak. Fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar getirilecek ve soruşturmalar daha hızlı gerçekleştirilecek.

KOORDİNELİ HAREKETE KOLAY TESPİT

Fonların koordineli birlikte hareket etmesi engellenecek. Yeni düzenleme; koordineli işlemleri daha kolay tespit etmeyi, sürekli yaptırım uygulanmasını, fon yöneticilerinin sorumluluğunu artırmayı hedefliyor.

Haber: Önder Yılmaz