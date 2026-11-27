Gürcistan'a turizm boykotu büyüyor! Beşiktaş taraftarına şiddet sonrası Batum turları peş peşe iptal edildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddeti Türkiye'yi ayağa kaldırırken, tepkiler turizm sektörüne sıçradı. Yaşanan orantısız müdahaleyi kabul edilemez bulan çok sayıda tur şirketi, Gürcistan'a ve Batum'a yönelik mevcut ve planlanan bütün tur organizasyonlarını iptal ettiklerini duyurdu.
Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Filistin bayrağı ve destek pankartı açan Türk taraftarlara Gürcistan polisinin cop ve biber gazıyla müdahale etmesi kamuoyunda büyük infiale yol açtı.
Siyaset ve spor dünyasından gelen sert tepkilerin ardından turizm firmaları da yaşanan skandala sessiz kalmayarak peş peşe iptal kararları aldı.
TUR ŞİRKETLERİNDEN PROTESTO: "MEVCUT VE PLANLANAN BÜTÜN TURLAR DURDURULDU"
Çok sayıda turizm firması yayımladığı açıklamalarla Gürcistan'a düzenlenen turları durdurma kararı aldığını kamuoyuna ilan etti.
Tur şirketleri yaptıkları açıklamalarda, "Gürcistan polisinin maçı izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlara tribünlerde uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak turlarını iptal ettiklerini duyurdu.
Şirketlerin açıklamalarında, "Yaşanan olaylar karşısında tepkimizi göstermek amacıyla Batum'a yönelik mevcut ve planlanan bütün tur organizasyonlarının durdurulduğu" ifadelerine yer verildi.
Boykot ve iptal dalgasına yurt dışında faaliyet gösteren çok sayıda Türk turizm firmasının da katıldığı ve Gürcistan turlarını iptal ettiği bildirildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK: DİĞER ŞİRKETLERE DE ÇAĞRI YAPILDI
Tur şirketlerinin aldığı iptal kararları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Çok sayıda kullanıcı, Batum ve Gürcistan turlarını durduran firmaları tebrik ederek teşekkür mesajları paylaşırken, henüz karar açıklamayan diğer turizm şirketlerine de benzer bir adım atmaları yönünde çağrıda bulundu.