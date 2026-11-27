Çok sayıda kullanıcı, Batum ve Gürcistan turlarını durduran firmaları tebrik ederek teşekkür mesajları paylaşırken, henüz karar açıklamayan diğer turizm şirketlerine de benzer bir adım atmaları yönünde çağrıda bulundu.

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