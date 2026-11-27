Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.

Serviste işlem yaptıran Furkan Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sanal medyadan paylaştı.

Şişli'de oto lastikçiye 12 bin TL'lik işlem sonrası mühür

Görüntülerde araç içerisinde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otomotiv servisinde denetim yaptı.

Ruhsatı iptal edilen otomotiv servisinde belediye zabıta ekipleri tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirildi. (Fotoğraflar: DHA)

Denetim sırasında 'fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması', 'servis fişi düzenlenmemesi', 'garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi' ve tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.