“Ayarı elleme, bozuk de” sözleri araç kamerasına yansımıştı! Şişli'deki oto servisin ruhsatı iptal edildi
İstanbul Şişli'de müşterisine yapılmayan işlemleri yapılmış gibi göstermeye çalıştığı iddiasıyla gündeme gelen otomotiv servisi hakkında yeni bir karar alındı. Araç kamerasına yansıyan “Ayarı elleme, bozuk de” sözlerinin ardından denetlenen işletmenin ruhsatı, imar mevzuatına aykırılık nedeniyle iptal edildi. İş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.
Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.
Serviste işlem yaptıran Furkan Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sanal medyadan paylaştı.
Görüntülerde araç içerisinde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otomotiv servisinde denetim yaptı.
Denetim sırasında 'fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması', 'servis fişi düzenlenmemesi', 'garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi' ve tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı. Suç duyurusu üzerine, gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İncelemelerde, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servis faaliyetinin imar planı hükümlerine uygun olmadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından iş yerinin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince mühürlenen iş yeri, faaliyetten men edildi.