Türkiye'den ABD'ye uzanan siber saldırı soruşturması: Trump'ın kabine üyeleri ve bir milletvekilinin X hesabını ele geçirdiler!
ABD merkezli X Corp.’un altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın kabine üyeleri, Kongre üyeleri ve TBMM’de görevli bir milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabını ele geçirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının X Corp.’un şikayeti üzerine yürüttüğü soruşturmada, saldırıların Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleriyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 4 zanlı emniyete götürüldü.
Türkiye'den ABD'ye uzanan siber saldırı soruşturmasında, aralarında Donald Trump'ın kabine üyeleri ve TBMM'de görevli bir milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin X hesabının ele geçirildiği iddia edildi. X Corp.'un şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.
TBMM'DEN TRUMP'IN KABİNESİNE
Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan siyasi liderler, üst yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD Kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı.
4 GÖZALTI
Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.
Zanlıların yakalanması ve suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı, el koyma tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.