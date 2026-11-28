Türkiye'den ABD'ye uzanan siber saldırı soruşturmasında, aralarında Donald Trump'ın kabine üyeleri ve TBMM'de görevli bir milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin X hesabının ele geçirildiği iddia edildi. X Corp.'un şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.