Başkan Erdoğan, Yunan lider Tasulas ile görüşecek! Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmeler masada
Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji projeleri üzerinden Ankara ile Atina arasındaki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı bugün saat 16.00'da Dolmabahçe'de ağırlayacak. Türkiye'nin NAVTEX hamlesi, Libya ile deniz yetki alanları mutabakatı ve Avrupa Parlamentosunun tartışmalı kararının gölgesinde gerçekleşecek görüşmede Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinin ele alınması bekleniyor. Türkiye, zirve öncesinde MGK'da verdiği mesajla diyalog ve diplomasiden yana tutumunu sürdürürken hak ve menfaatlerini korumaktaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasındaki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı İstanbul'da ağırlayacak.
Üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Erdoğan ile bir araya gelecek Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu eşlik edecek.
Bugün saat 16.00'da Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek görüşmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
DOĞU AKDENİZ MASADA
Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ'DE NELER OLUYOR?
Görüşme öncesinde Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji projeleri üzerinden yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Girit ile Kıbrıs arasında döşenmesi planlanan deniz altı elektrik kablosu için Türkiye'nin 10 Kasım'da yayımladığı NAVTEX ile araştırma faaliyetlerinin Türk kıta sahanlığında Ankara'nın izniyle yürütüleceğini duyurması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin panikletti. Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya Resmî Gazetesi'nde yayımlanması da bölgedeki dengeleri yeniden gündeme taşıdı.
Avrupa Parlamentosunun 26 Kasım'da mutabakata karşı kabul ettiği karara Ankara sert tepki göstererek kararı taraflı ve mesnetsiz bulduğunu açıkladı.
ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ VURGUSU
Erdoğan ile Tasulas'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi öncesinde Ankara'nın tutumu ise 26 Kasım'da gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ortaya konuldu. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceği ancak uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
Bu gelişmeler ışığında Erdoğan-Tasulas görüşmesinde deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, enerji projeleri, Kıbrıs meselesi ve Ege'deki anlaşmazlıkların yanı sıra sahada yeni gerilimlerin önlenmesine yönelik diplomatik adımların ele alınması bekleniyor.
ŞUBATTA ANKARA, KASIMDA İSTANBUL
İki ülke arasındaki üst düzey temasların bu yılki ilk duraklarından biri Ankara oldu. Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısına eş başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Kasım'da Mecliste yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de istikrarı, Yunanistan'la ilişkilerde ise diyalog ve işbirliğini önemsediğini belirtti.
DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN FENER PROGRAMI
Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüşecek olan Tasulas, 30 Kasım Pazartesi günü Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde Aziz Andreas yortusu dolayısıyla düzenlenecek ayine katılacak. Ziyaret programında Şişmanoğlu Konağı'nda Bizans ve Bizans sonrası sanat eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışı ile Rum cemaati temsilcileriyle görüşmeler de bulunuyor.
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