Üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Erdoğan ile bir araya gelecek Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu eşlik edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Ege ve Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasındaki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı İstanbul'da ağırlayacak.

DOĞU AKDENİZ MASADA Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan (Foto: AA)

DOĞU AKDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Görüşme öncesinde Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji projeleri üzerinden yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Girit ile Kıbrıs arasında döşenmesi planlanan deniz altı elektrik kablosu için Türkiye'nin 10 Kasım'da yayımladığı NAVTEX ile araştırma faaliyetlerinin Türk kıta sahanlığında Ankara'nın izniyle yürütüleceğini duyurması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin panikletti. Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya Resmî Gazetesi'nde yayımlanması da bölgedeki dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

Avrupa Parlamentosunun 26 Kasım'da mutabakata karşı kabul ettiği karara Ankara sert tepki göstererek kararı taraflı ve mesnetsiz bulduğunu açıkladı.

ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ VURGUSU

Erdoğan ile Tasulas'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi öncesinde Ankara'nın tutumu ise 26 Kasım'da gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ortaya konuldu. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceği ancak uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Bu gelişmeler ışığında Erdoğan-Tasulas görüşmesinde deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, enerji projeleri, Kıbrıs meselesi ve Ege'deki anlaşmazlıkların yanı sıra sahada yeni gerilimlerin önlenmesine yönelik diplomatik adımların ele alınması bekleniyor.