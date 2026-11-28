İş adamı Efe Önbilgin, kızının annesi Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia edip vesayet davası açmıştı. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen ünlü mankenin akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya hakkında vesayet davası açmıştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) KORUMA ALTINA ALINDI TALEP REDDEDİLDİ Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki kavga bitmek bilmiyor! Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Akkaya, geçtiğimiz yıllarda kızının kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve kızı A.Ö. devlet korumasına alınmıştı. Bunun üzerine Önbilgin, Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu öne sürüp vesayet davası açmıştı. Mahkeme, ünlü mankenin hastaneye sevk edilmesine karar verdi.