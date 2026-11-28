Deniz Akkaya vesayet davasını kazandı! Efe Önbilgin'in vesayet talebine mahkemeden ret
Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Önbilgin'in açtığı vesayet davası kapsamında hastaneye sevk edilen ünlü manken hakkında hazırlanan rapor, mahkemenin kararında belirleyici oldu.
İş adamı Efe Önbilgin, kızının annesi Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia edip vesayet davası açmıştı. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen ünlü mankenin akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.
KORUMA ALTINA ALINDI TALEP REDDEDİLDİ
Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki kavga bitmek bilmiyor!
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Akkaya, geçtiğimiz yıllarda kızının kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve kızı A.Ö. devlet korumasına alınmıştı. Bunun üzerine Önbilgin, Akkaya'nın bipolar bozukluğu olduğunu öne sürüp vesayet davası açmıştı. Mahkeme, ünlü mankenin hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
TALEP REDDEDİLDİ
Deniz Akkaya'nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tetkiklerinin tamamlanmasının ardından rapor hazırlandı. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmada alınan rapor doğrultusunda Akkaya'nın akıl sağlığının yerinde olduğu aktarıldı ve mahkeme, vesayet talebini reddetti.