Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e desteği uluslararası basında geniş yankı buldu.

İŞTE ULUSLARARASI MEDYANIN MANŞETLERİ:

AFP (FRANSA):

Türk taraftarlar, Filistin için sloganlar attı. Diplomatik krize dönen olay, Filistin'e destek kampanyasına dönüştü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Türk takımları Beşiktaş'a destek mesajı attı.

ASSOCIATED PRESS (ABD):

30 dakika duran maçın tamamı gerilim içindeydi. Tribünler de gerilimliydi. Olaylar çıktı, Filistin'de yaşananlar sloganlaştı.

BBC (İNGİLTERE):

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva maçında polisin taraftara orantısız güç kullanması kabul edilemez. Beşiktaş taraftarları, Filistin'de yapılanları bir kez daha kamuoyuna gösterdi.

THE GUARDIAN (İNGİLTERE):

Gürcistan polisinin tavrı çok şiddetliydi. Beşiktaş taraftarı Gazze'ye destek olurken, maçın önüne geçen bir eyleme dönüştü.

THE TELEGRAPH (İNGİLTERE):

Maçta açılan "Haksızlığı durduramıyorsanız herkese duyurun" pankartı büyük etkileşim aldı. Gürcistan polisinin orantısız müdahale etmesi gerginliği artırdı.

AL JAZEERA (KATAR):

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı nedeniyle Beşiktaş taraftarlarıyla çatıştı. Gerçek olan, Türklerin Filistin'e desteği bir kez daha dünyada öne çıktı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA):

Filistin desteği, maçın önüne geçti. Tribünlerde kaos yaşanırken, Türk taraftarlarının Gazze desteği birçok ülkeden övgü aldı.

AS (İSPANYA):

Batum'daki maçta Filistin bayrağının açılması gerilime neden oldu. Ancak Türk taraftarlar geri adım atmadı.

WASHINGTON POST (ABD):

Maça, Filistin molası verildi. Türk taraftarları, Filistin için sloganlar attı, pankartlar açtı. Gürcistan polisi de Beşiktaş taraftarlarının bu adımına sert tepki verince, maç durdu.