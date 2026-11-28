Beşiktaş'ın Filistin desteği dünyada yankılandı! Batum'daki polis müdahalesi manşetlerde
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tribünlerden tepki gösteren Beşiktaş taraftarlarının Filistin dayanışması dünya manşetlerine damga vurdu. Batum'da siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisinin coplu ve biber gazlı müdahalesi AP, AFP, BBC, The Guardian, Al Jazeera ve Washington Post gibi uluslararası yayın kuruluşlarının gündemine oturdu.
Terör devleti İsrail'in futbol takımı Hapoel Beer-Sheva karşısında Filistin'e destek veren siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisinin müdahalesi uluslararası basında geniş yankı buldu. AP, AFP, BBC, The Guardian, The Telegraph, Al Jazeera ve Washington Post başta olmak üzere çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu olayları manşetlerine taşıdı.
GÜNDEM OLDU
Türkiye, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yönelik uygulamalar karşısındaki tepkisini bu kez Avrupa sahnesinde bir kez daha dünyaya duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrılırken tribünlerde yükselen Filistin mesajı dünya basınının gündemine oturdu.
30 DAKİKA DURDU
Siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrakları açması ve İsrail'in işgal politikalarına tepki gösteren pankartlar taşıması üzerine Gürcistan polisinin müdahalede bulunması büyük tepki çekti. Biber gazı ve fiziksel müdahalenin yaşandığı olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 30 dakika durduruldu. Beşiktaşlı futbolcuların da tribünlerdeki taraftarları sakinleştirmek için devreye girmesi dikkat çekti.
İŞTE ULUSLARARASI MEDYANIN MANŞETLERİ:
AFP (FRANSA):
Türk taraftarlar, Filistin için sloganlar attı. Diplomatik krize dönen olay, Filistin'e destek kampanyasına dönüştü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Türk takımları Beşiktaş'a destek mesajı attı.
ASSOCIATED PRESS (ABD):
30 dakika duran maçın tamamı gerilim içindeydi. Tribünler de gerilimliydi. Olaylar çıktı, Filistin'de yaşananlar sloganlaştı.
BBC (İNGİLTERE):
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva maçında polisin taraftara orantısız güç kullanması kabul edilemez. Beşiktaş taraftarları, Filistin'de yapılanları bir kez daha kamuoyuna gösterdi.
THE GUARDIAN (İNGİLTERE):
Gürcistan polisinin tavrı çok şiddetliydi. Beşiktaş taraftarı Gazze'ye destek olurken, maçın önüne geçen bir eyleme dönüştü.
THE TELEGRAPH (İNGİLTERE):
Maçta açılan "Haksızlığı durduramıyorsanız herkese duyurun" pankartı büyük etkileşim aldı. Gürcistan polisinin orantısız müdahale etmesi gerginliği artırdı.
AL JAZEERA (KATAR):
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı nedeniyle Beşiktaş taraftarlarıyla çatıştı. Gerçek olan, Türklerin Filistin'e desteği bir kez daha dünyada öne çıktı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA):
Filistin desteği, maçın önüne geçti. Tribünlerde kaos yaşanırken, Türk taraftarlarının Gazze desteği birçok ülkeden övgü aldı.
AS (İSPANYA):
Batum'daki maçta Filistin bayrağının açılması gerilime neden oldu. Ancak Türk taraftarlar geri adım atmadı.
WASHINGTON POST (ABD):
Maça, Filistin molası verildi. Türk taraftarları, Filistin için sloganlar attı, pankartlar açtı. Gürcistan polisi de Beşiktaş taraftarlarının bu adımına sert tepki verince, maç durdu.