Mekke İttifakı Zirvesi İsrail'de yankılandı: "NATO'nun en büyük ordusu, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve nükleer silah sahibi tek Müslüman ülke"
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın İslamabad’daki Mekke Savunma İttifakı zirvesinde Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Husi saldırıları başta olmak üzere bölgesel güvenlik başlıkları ele alınırken gelişmeler İsrail basınında geniş yankı buldu. İmzalanan ortak savunma anlaşması uyarınca bir ülkeye yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağı vurgulanırken İsrail medyası üç ülkenin askeri, ekonomik ve nükleer kapasitelerine dikkat çekerek iş birliğinin hızlandığını yazdı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın üst düzey katılımıyla İslamabad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı zirvesinde Suriye'den Suudi Arabistan'a, Batı Şeria'dan Gazze'ye, İran'dan Ukrayna'ya bölgenin güvenliği ele alınırken zirve İsrail'de yankılandı.
İSLAMABAD'DA ORTAK İRADE
Toplantının ardından yayımlanan bildiride İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki ihlalleri ile Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik desteğin devam edeceğinin altı çizildi.
İSRAİL BASININDA YANKILANDI
İslamabad'daki kritik zirve İsrail basınında yankılandı.
"ASKERİ İTTİFAK YOLDA"
İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudi topluluğuna hitap eden B'Chadrei Charedim (Bhol), "Askeri ittifak yolda: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan görüşmeleri hızlandırıyor" başlığını kullandı.
Bhol, Pakistan Savunma Bakanı Havace Muhammed Asif'in İsrail'i olası bir tehdit olarak işaret ettiğine ve ortak bir bölgesel cephenin gerekliliğini vurguladığına dikkat çekti. Bhol, üçlü anlaşmanın yanı sıra Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bağlarını güçlendirdiğine de vurgu yaptı.
"BİRİNE YAPILAN SALDIRI TÜM ÜLKELERE YAPILMIŞ SAYILACAK"
Zman Yisrael ise "Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile Türkiye'nin savunma anlaşmasını resmen onayladı" başlığını kullandı. Üç ülkenin ağustos ayında Mekke'de ortak savunma anlaşması imzaladığını hatırlatan Zman, şu ifadeleri kullandı:
"Türk parlamentosu, anlaşmayı 5 Kasım'da onaylayarak Ankara'nın İran destekli Husi milislerinin krallığa yönelik saldırıları karşısında Riyad'a askeri yardım göndermesinin önünü açtı. Anlaşmaya göre, imza sahibi ülkelerden birine yapılan saldırı, tüm ülkelere yapılmış sayılacak."
"NATO'NUN EN BÜYÜK ORDUSU, DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL İHRACATÇISI, NÜKLEER SİLAHA SAHİP TEK ÜLKE"
Zman ayrıca, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Suudi Arabistan, İslam'ın en kutsal yerlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri. Pakistan ise nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke."
The Times of Israel ise "Üç ülke, giderek daha saldırgan hale gelen İran savaşına ilişkin artan endişeler arasında Ağustos ayında Mekke'de ortak bir savunma anlaşması imzaladı. Bugün ve yarın İslamabad'da görüşmeler yapmaları planlanıyor." ifadelerini kullandı.