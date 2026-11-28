Zman. Fotoğraf: Takvim

"BİRİNE YAPILAN SALDIRI TÜM ÜLKELERE YAPILMIŞ SAYILACAK"

Zman Yisrael ise "Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile Türkiye'nin savunma anlaşmasını resmen onayladı" başlığını kullandı. Üç ülkenin ağustos ayında Mekke'de ortak savunma anlaşması imzaladığını hatırlatan Zman, şu ifadeleri kullandı:

"Türk parlamentosu, anlaşmayı 5 Kasım'da onaylayarak Ankara'nın İran destekli Husi milislerinin krallığa yönelik saldırıları karşısında Riyad'a askeri yardım göndermesinin önünü açtı. Anlaşmaya göre, imza sahibi ülkelerden birine yapılan saldırı, tüm ülkelere yapılmış sayılacak."

"NATO'NUN EN BÜYÜK ORDUSU, DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL İHRACATÇISI, NÜKLEER SİLAHA SAHİP TEK ÜLKE"

Zman ayrıca, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Suudi Arabistan, İslam'ın en kutsal yerlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri. Pakistan ise nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke."