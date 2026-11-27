Galatasaray Fenerbahçe'ye yaklaşıyor! UEFA kulüpler sıralaması güncellendi
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapattı. 4'te 4 yaptığımız maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. İşte yeni sıralama...
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının ardından UEFA Kulüp sıralaması güncellendi.
İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yeni yerleri.
10. LEVERKUSEN: 99.000 PUAN
9. DORTMUND: 103.750 PUAN
8. LIVERPOOL: 111.000 PUAN
7. MAN CITY: 111.500 PUAN
6. BARCELONA: 112.250 PUAN
5. INTER: 121.000 PUAN
4. PSG: 128.000 PUAN
3. REAL MADRID: 131.750 PUAN
2. ARSENAL: 133.000 PUAN
1. BAYERN MÜNİH: 133.500 PUAN
25. FENERBAHÇE: 64.750 PUAN
Fenerbahçe, üst üste iki galibiyetine karşın 25. sırada kaldı.
44. GALATASARAY: 50.500 PUAN
Galatasaray, Aston Villa galibiyeti sonrası 1 sıra yükseldi.
98. BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN
118. BEŞİKTAŞ: 18.500 PUAN
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva galibiyetinin ardından 1 basamak yükseldi.
128. TRABZONSPOR: 14.500 PUAN
Trabzonspor, CSKA Sofya galibiyetinin ardından 20 basamak yükseldi.
165. SAMSUNSPOR: 11.125 PUAN