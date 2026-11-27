Beşiktaş insanlığın sesi oldu İsrail kudurdu! Siyonist basına dert olan kare: UEFA'ya çağrı yapıp "ceza" istediler
Beşiktaş Batum'da sıradan bir galibiyet almadı, vicdan sınavını da kazandı. Hapoel Beer-Sheva'yı deviren siyah-beyazlı futbolcular tıpkı Beşiktaş taraftarı gibi "İşgale isyan Filistin'e özgürlük" dedi. Maç sonu Orkun Kökçü, Trossard ve Vlahovic önderliğindeki yıldız kadro Türkiye ve Filistin bayrakları önünde ikonik bir poz verdi. Kökçü "Filistin'in yanındayız" derken Ouattara zaferi tüm ezilenlere ithaf etti. Eli kanlı siyonistler ise topyekün Beşiktaş'ı hedef gösterdi. "Erdoğan Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı" diyen Israel National News UEFA'ya çağrı yapıp Beşiktaş'ın ceza almasını istedi.
Beşiktaş'ın Gürcistan Batum'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 devirmesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular da "İşgale isyan Filistin'e özgürlük" deyip onurlu bir duruş sergiledi.
Kaptan Orkun Kökçü ve Trossard önderliğinde aralarında Kassoum Ouattara, Dusan Vlahovic, Junior Olaitan, Salih Özcan, Ndidi, Oh, Miretti, İlhan Fakılı ve Vaclav Cerny gibi isimlerin de yer aldığı futbolcu grubu destan yazan Beşiktaş tribünüyle bütünleşti.
TAKIM VE TARAFTAR BÜTÜNLEŞTİ: FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK
Takım ve taraflarlar Çarşı Bingöl'ün açtığı "İŞGALE İSYAN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" pankartı önünde tarihe geçecek ikonik bir poz verdi.
Beşiktaş'ın Filistin pankartı önünde verdiği zafer pozu, tribünlerin açtığı Filistin bayrağı ve Başkan Erdoğan'ın maç sırasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşmesi siyonist basına dert oldu.
ISRAEL NATIONAL NEWS BEŞİKTAŞ'I HEDEF GÖSTERDİ
İsrail merkezli Arutz Sheva-Israel National News isimli aşırı sağcı haber portalı, Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlı futbolcuları hedef gösterdi.
Neri Weiss imzalı haberde "Beşiktaş oyuncuları, kaptan Orkun Kökçü önderliğinde, stadyumda Türk taraftarlar tarafından açılan ve yasaklanmış olan pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Pankartta "İşgale karşı isyan, Filistin'e özgürlük" yazıyordu. Bu yetmezmiş gibi, Türk takımından bir başka oyuncu da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bayrağını alıp sahanın yanındaki UEFA tabelasının üzerine serdi. Oyuncu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, "Tüm ezilenler için" diye yazdı" ifadelerine yer verildi.
ORKUN VE OUATTARA'YA KARALAMA KAMPANYASI
Orkun Kökçü'nün "Filistin'in yanındayız" sözleri ve Filistin bayrağı açan Ouattara siyonist basında bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Beşiktaş "Yahudi karşıtı" olarak tanımlandı, futbolcular ve yöneticiler "UEFA kurallarını çiğnemekle" suçlandı.
UEFA'YA "SİYONİST" ÇAĞRI: BEŞİKTAŞ CEZA ALSIN
UEFA'ya çağrı yapan siyonistler, Beşiktaş'ın ceza almasını istedi.
Israel National News, "Oyuncuları siyasi mesajlar içeren pozlar veren ve Başkan Erdoğan'dan destek almakla övünen Beşiktaş, UEFA tarafından cezalandırılacak mı?" ifadeleriyle siyonist algı operasyonuna soyundu.