Beşiktaş'ın Gürcistan Batum'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 devirmesinin ardından siyah-beyazlı futbolcular da "İşgale isyan Filistin'e özgürlük" deyip onurlu bir duruş sergiledi. Kaptan Orkun Kökçü ve Trossard önderliğinde aralarında Kassoum Ouattara, Dusan Vlahovic, Junior Olaitan, Salih Özcan, Ndidi, Oh, Miretti, İlhan Fakılı ve Vaclav Cerny gibi isimlerin de yer aldığı futbolcu grubu destan yazan Beşiktaş tribünüyle bütünleşti.

Beşiktaşlı futbocular da ʺİşgale isyan Filistin'e özgürlükʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi))



TAKIM VE TARAFTAR BÜTÜNLEŞTİ: FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK



Takım ve taraflarlar Çarşı Bingöl'ün açtığı "İŞGALE İSYAN FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" pankartı önünde tarihe geçecek ikonik bir poz verdi. Beşiktaş'ın Filistin pankartı önünde verdiği zafer pozu, tribünlerin açtığı Filistin bayrağı ve Başkan Erdoğan'ın maç sırasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüşmesi siyonist basına dert oldu.