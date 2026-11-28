Sarıgül soruşturmasında Özgür Özel dahil 5 milletvekili hakkında rüşvet iddiaları: Dosya Ankara'ya gönderildi!
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında, aralarında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 5 milletvekili hakkındaki iddialar ayrı dosyaya taşındı. Gizli tanık, tanık ve şüpheli beyanlarında Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında para transferi, rüşvet ve usulsüz finansman iddiaları yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Rüşvet Almak” suçlamalarıyla yürütülen dosyada yetkisizlik kararı vererek evrakı fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturması, aralarında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 5 milletvekiline uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Rüşvet Almak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezleke, TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Fezlekede, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerini kapsayan süreçte dört mağdura yönelik cinsel saldırı ve istismar eylemlerinin yanı sıra kamu gücü kullanarak usulsüz mal edindiği ve haksız menfaatleri aklamak amacıyla suç örgütü kurup yönettiği tespitleri yer aldı.
SORUŞTURMADA 5 MİLLETVEKİLİNİN İSMİ GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, liderliğini TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yaptığı iddia edilen "Sarıgüller Suç Örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturma sırasında bazı kamu görevlileri ve milletvekilleri hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Alınan ifade ve beyanlar doğrultusunda, milletvekilleri hakkındaki iddialar ana dosyadan ayrılarak ayrı bir soruşturma esasına kaydedildi.
Başsavcılığın 27 Kasım tarihli kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri hakkında soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtildi.
GİZLİ TANIK İDDİALARI DOSYADA: ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA 350 BİN DOLAR VE 250 BİN AVRO İDDİASI
Soruşturma dosyasında "AW1G48PR" kod adıyla yer alan gizli tanık, Mustafa Sarıgül ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki para alışverişlerine ilişkin iddialarda bulundu.
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre gizli tanık, Yeni Parti Genel Merkez binasının tadilatı için 250 bin doların Büyükçekmece Albatros'taki bir balık restoranı çıkışında Özgür Özel'in aracına konulduğunu ileri sürdü.
Ümitköy'deki bir et restoranı çıkışında ise seçim otobüsünün tefrişatı adı altında 250 bin avro verildiğini iddia eden gizli tanık, Ümitköy'deki bir konutta gerçekleştirilen buluşmada da 100 bin doların hediye kutusu içinde teslim edildiğini öne sürdü.
AĞBABA HAKKINDA İKİ DAİRE VE VİSKİ İDDİASI
Aynı gizli tanık, Veli Ağbaba'nın TBMM'deki makam odasına düzenli olarak viski gönderildiğini ve Malatya'daki bir inşaat projesinden Mustafa Sarıgül tarafından şirket adına iki daire satın alındığını iddia etti.
Dosyada "AW1G47AZ" kod adıyla yer alan bir diğer gizli tanık ise Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında çeşitli iddialarda bulundu.
BELEDİYE KAYNAKLARI VE 5 MİLYON LİRALIK ARAÇ
Gizli tanığın beyanında, Umut Akdoğan'ın Çeşme Belediyesi ve Ankara Yenimahalle Belediyesi üzerinden usulsüz kazanç sağlayarak parti masraflarını ve Özgür Özel'in giderlerini karşıladığı ileri sürüldü.
Akdoğan'ın 5 milyon lira değerinde Vito marka bir araç hediye ettiği, Piyalepaşa'daki imar artışı ve Divan Rezidans'taki yıkım kararının kaldırılması karşılığında yüksek miktarlarda para alındığı da iddialar arasında yer aldı.
KURULTAY İDDİALARI
CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin iddialar da soruşturma dosyasına girdi. Kurultay döneminde otel masraflarının karşılandığı, delegelere çantalar dolusu para ve kripto telefon dağıtıldığı ileri sürüldü.
Yerel seçimlerde belediye başkan adaylıkları için 20 milyon dolara varan seçim masrafı pazarlıkları yapıldığı da öne sürüldü.
HALK TV VE KOZA TV'YE BELEDİYE KAYNAKLARIYLA FİNANSMAN İDDİASI
Gizli tanık beyanında Burhanettin Bulut'un Adana'daki belediyelerden sağlanan kaynaklarla önce Halk TV'yi, ardından Koza TV'yi finanse ettiği iddia edildi.
Gökhan Zeybek'in ise Sarıyer ve kurultay sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarıyla delege seçimlerini finanse ettiği ileri sürüldü.
EMİR SARIGÜL'ÜN İFADESİ DOSYADA
Soruşturma kapsamında şüpheli ve tanık olarak ifadeleri alınan kişilerin beyanları da dosyada yer aldı.
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, babasının kendisine Yeni Parti Genel Merkez binasının tadilatı ve seçim otobüsü için Özgür Özel'e 250 bin dolar ve 250 bin avro verdiğini söylediğini aktardı.
Abdurrahman Emir Sarıgül, ekim ayının ilk haftasında Vakko'dan alınan iki atkının bulunduğu hediye paketine 100 bin dolar konulduğunu ve paketin Ankara'daki evde teslim edildiğini beyan etti. Ayrıca Londra'dan getirilen pahalı viskilerin Özgür Özel'e ulaştırıldığını ileri sürdü.
SERTİFİKA USULSÜZLÜĞÜNDEN PAY ALDIĞI İDDİASI
Volkan Aslanbaş ise Şişli Meslek Yüksekokulunda sertifika basımı üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen usulsüzlüklerden Veli Ağbaba'nın pay aldığını iddia etti.
Aslanbaş, Malatya'da satın alınan iki dairenin Veli Ağbaba'nın ağabeyine ait şirketten alındığını da beyan etti.
ŞOFÖRÜN İFADESİNDE SARI ZARF AYRINTISI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şoför Selim Daşdemir, Londra'dan getirilen özel viskilerin Düzce'deki bir dinlenme tesisinde diğer şoföre teslim edilerek Özgür Özel'e ulaştırıldığını anlattı.
Daşdemir ayrıca 15 Ekim'de Silivri'deki Olta Restoran çıkışında Mustafa Sarıgül'ün sarı bir zarfı Özgür Özel'in aracına bıraktığını ifade etti.
5 MİLLETVEKİLİ HAKKINDAKİ DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık, tanık ve şüpheli beyanları ile diğer soruşturma evrakının yer aldığı dosyada yetkisizlik kararı verdi.
"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Rüşvet Almak" suçlamaları kapsamında Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkındaki soruşturma dosyası, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.