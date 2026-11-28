AĞBABA HAKKINDA İKİ DAİRE VE VİSKİ İDDİASI

Aynı gizli tanık, Veli Ağbaba'nın TBMM'deki makam odasına düzenli olarak viski gönderildiğini ve Malatya'daki bir inşaat projesinden Mustafa Sarıgül tarafından şirket adına iki daire satın alındığını iddia etti.

Dosyada "AW1G47AZ" kod adıyla yer alan bir diğer gizli tanık ise Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

BELEDİYE KAYNAKLARI VE 5 MİLYON LİRALIK ARAÇ

Gizli tanığın beyanında, Umut Akdoğan'ın Çeşme Belediyesi ve Ankara Yenimahalle Belediyesi üzerinden usulsüz kazanç sağlayarak parti masraflarını ve Özgür Özel'in giderlerini karşıladığı ileri sürüldü.

Akdoğan'ın 5 milyon lira değerinde Vito marka bir araç hediye ettiği, Piyalepaşa'daki imar artışı ve Divan Rezidans'taki yıkım kararının kaldırılması karşılığında yüksek miktarlarda para alındığı da iddialar arasında yer aldı.