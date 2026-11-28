Mesele Mavi Vatan, masada Tek Libya... Başkan Erdoğan Hafteri kabul etti! Resmi Gazetedeki anlaşma ve Doha-Kahire hattı Bu noktada gözler, AB'nin Mart 2020'de "BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek" gerekçesiyle deniz, hava ve uydu unsurlarıyla başlattığı İrini Operasyonu'na çevrildi. Sahadaki uygulamaları nedeniyle başından beri tartışmalı olan İrini Operasyonu kapsamında elde edilen uydu ve keşif bilgilerinin Kiev'le paylaşılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yunan vekil Yorgos Avtias, Mavi Vatan haberlerini hedef aldı: ABden Türkiyeye yaptırım istedi ATİNA ÇIKAR PEŞİNDE, GKRY'DEKİ İNGİLİZ ÜSLERİ MERCEK ALTINDA Kendi çıkarları söz konusu olduğunda bölgeyi riske atmaktan çekinmeyen Atina'nın saldırılara dolaylı katkı sağlamış olabileceği de değerlendirilen senaryolar arasında. Nitekim 7 Mayıs'ta Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası'nda balıkçıların bir kıyı mağarasında Ukrayna'ya ait SİDA bulması, Yunan medyasında dahi "Kiev ile koordinasyonsuzluk ve güvenlik zafiyeti" eleştirilerine yol açmıştı.

AP’de Mavi Vatan hazımsızlığı! Yunan vekil Afroditi Latinopoulou’dan alçak sözler: Türkiye’nin tarihi yoktur Öte yandan Kiev'e açık destek veren Londra'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarındaki iki kritik İngiliz üssü üzerinden Akdeniz'deki hareketliliğe destek vermiş olabileceği de olasılıklar arasında sıralanıyor. Ukrayna İDA'larının bölgeye ise denizcilikte "mothership" (ana gemi) olarak bilinen yöntemle, bir ticari geminin içine gizlenerek taşınıp açık denizde suya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Hafter'den Ankara'ya ilk resmi ziyaret (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) TSK'DAN NET MESAJ: TEDBİRLER ALINIYOR Milli Savunma Bakanlığı da önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin savaşın Akdeniz'e sirayet etmemesi için çalıştığını vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.