Mavi Vatan ve Libya anlaşması sonrası Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Gerilimin arkasında kim var, Rus gemilerini kim hedef gösterdi?
Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesi ve Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle köşeye sıkışan Atina ve Brüksel hattında gerilim tırmanıyor. Ukrayna'nın Bingazi açıklarındaki İDA saldırısı sonrası gözler Doğu Akdeniz'e çevrilirken akıllardaki soru şu: Kiev'e kim istihbarat verdi, AB'nin tartışmalı İrini Operasyonu bölgeye istikrarsızlık mı taşıyor?
Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesi ve Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle dengelerin değiştiği Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor. Karadeniz'in güvenliğini tartışmaya açan Rusya-Ukrayna savaşı, Akdeniz'de de deniz güvenliği ve seyir emniyeti açısından ciddi bir risk oluşturmaya başladı. Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını önlemek için her iki ülkeyle de temaslarını sürdüren Ankara, konuyu önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) da masaya yatırdı.
Geçtiğimiz günlerde Libya'nın doğusundaki Bingazi kenti açıklarında Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla (İDA) Rus gemileri vuruldu. Tarafsız bir devletin karasularında hasmane faaliyetlerde bulunulmasının uluslararası hukuka aykırı olmasından hareketle Libya, saldırıları Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.
KİEV'E İSTİHBARATI AB'NİN TARTIŞMALI İRİNİ OPERASYONU MU SAĞLADI?
Sabah'ta yer alan habere göre, Ukrayna'nın Akdeniz'in ortasında bu saldırıları düzenlerken gerekli istihbaratı nereden sağladığı mercek altına alındı. Vurulan gemilerden birinin sivil ticari gemi olması, saldırının dışarıdan istihbarat desteği alınmadan gerçekleştirilme ihtimalini zayıflatıyor.
Bu noktada gözler, AB'nin Mart 2020'de "BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek" gerekçesiyle deniz, hava ve uydu unsurlarıyla başlattığı İrini Operasyonu'na çevrildi. Sahadaki uygulamaları nedeniyle başından beri tartışmalı olan İrini Operasyonu kapsamında elde edilen uydu ve keşif bilgilerinin Kiev'le paylaşılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ATİNA ÇIKAR PEŞİNDE, GKRY'DEKİ İNGİLİZ ÜSLERİ MERCEK ALTINDA
Kendi çıkarları söz konusu olduğunda bölgeyi riske atmaktan çekinmeyen Atina'nın saldırılara dolaylı katkı sağlamış olabileceği de değerlendirilen senaryolar arasında. Nitekim 7 Mayıs'ta Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası'nda balıkçıların bir kıyı mağarasında Ukrayna'ya ait SİDA bulması, Yunan medyasında dahi "Kiev ile koordinasyonsuzluk ve güvenlik zafiyeti" eleştirilerine yol açmıştı.
Öte yandan Kiev'e açık destek veren Londra'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarındaki iki kritik İngiliz üssü üzerinden Akdeniz'deki hareketliliğe destek vermiş olabileceği de olasılıklar arasında sıralanıyor. Ukrayna İDA'larının bölgeye ise denizcilikte "mothership" (ana gemi) olarak bilinen yöntemle, bir ticari geminin içine gizlenerek taşınıp açık denizde suya bırakıldığı tahmin ediliyor.
TSK'DAN NET MESAJ: TEDBİRLER ALINIYOR
Milli Savunma Bakanlığı da önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin savaşın Akdeniz'e sirayet etmemesi için çalıştığını vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
PERDE ARKASINDAKİ BÜYÜK RESİM: ANKARA'NIN MAVİ VATAN ZAFERİ
Akdeniz'de İrini Operasyonu ve deniz güvenliği üzerinden tırmandırılan bu gerilim, Türkiye'nin Libya'da kurduğu stratejik dengenin hemen ardından yaşanmasıyla dikkat çekiyor.
Takvim'in de başından beri takip ettiği; Türkiye'nin 2019'dan bu yana stratejik sabır ve diplomatik esneklikle yürüttüğü Libya politikası tarihi bir aşamaya ulaştı. Başkan Erdoğan, 25 Kasım'da Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve oğullarını Beştepe'de kabul ederken, aynı gün 2019 tarihli Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ATİNA VE AP PANİKTE: DENİZ GÜVENLİĞİ KILIFIYLA BASKI PLANI
Trablus ve Bingazi'yi "Tek Libya" vizyonunda buluşturarak Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hesaplarını bozan Ankara'nın bu hamlesi, Atina ve Brüksel'de paniğe yol açtı.
Hafter heyetinin Ankara'da ağırlandığı gün Yunan AP üyesi Yorgos Avtias, başta Takvim olmak üzere Türk medyasının Mavi Vatan haberlerini hedef göstererek Brüksel'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım istedi. Hemen ertesi gün, 26 Kasım'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye-Libya mutabakatını hedef alan skandal bir karar aldı. AP kararında Türkiye'ye mali yaptırım çağrısı yapılırken, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik hattı projesi bahane edilerek AB'nin Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliği rolünün güçlendirilmesi istendi.
Dışişleri Bakanlığı, AB'nin deniz yetki alanlarını sınırlandırma yetkisi bulunmadığını hatırlatarak AP'nin kararını "taraflı ve mesnetsiz" ilan edip reddederken; Libya açıklarındaki İDA saldırıları ve İrini şüphesi, Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliği tartışmalarını daha da kritik bir boyuta taşıdı.