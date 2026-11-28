Türkiye, kış öncesinde hem İran hem de Rusya'yla daha önce yapılan doğal gaz sözleşmelerini uzattı. Rus enerji şirketi Gazprom ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) arasındaki sözleşme mevcut koşullarla 3 yıl, İran ile temmuz ayında sona eren uzun vadeli doğal gaz ithalat sözleşmesi ise 5 yıllığına uzatıldı.

İstanbul'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gazprom ile BOTAŞ arasındaki doğal gaz sevkiyatına yönelik sözleşmenin 3 yıl uzatıldığını belirterek yeni sözleşme kapsamında doğal gaz sevkiyat miktarının ve tedarik koşullarının değişmeyeceğini kaydetti. Rus enerji şirketi Novatek'in de Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik sözleşme imzaladığını bildiren Novak, "Sevkiyat 1 Ocak 2027'de başlayacak. Şimdilik miktarlar düşük ancak artırılması söz konusu" diye konuştu. Novak, Rusya'nın yıl başından bu yana Türkiye'ye büyük bölümü dizel yakıttan oluşan 20 milyon tondan fazla petrol ürünü sevk ettiğini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran ile doğal gaz ithalat sözleşmelerini uzattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Gazprom ile BOTAŞ arasındaki anlaşma 3 yıl daha devam edecek.

İRAN ANLAŞMASI DA UZATILDI

Bloomberg'in haberine göre BOTAŞ ile İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) arasındaki anlaşma da yenilendi. Anlaşma 2032 yılına kadar geçerli olacak. Önceki sözleşmede yıllık 10 milyar metreküp olan alım miktarında değişiklik yapılıp yapılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İki ülke arasındaki 25 yıllık sözleşme temmuz ayında sona ermişti. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden bazılarına sahip olan İran, üretiminin büyük bölümünü iç tüketimde kullanıyor, kalanını ise ağırlıklı olarak Türkiye ve Irak'a ihraç ediyor. İran'ın Türkiye'nin ithalatındaki payı 2025'te yüzde 13,2 iken bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 18'e yükseldi.