Fenerbahçe'den 4 transfer birden! Hedefteki isimler belli oldu
Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna 3-4 takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine Atletico Madrid forması giyen Ademola Lookman ve Alexander Sörloth girdi. İspanyol ekibinin iki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı.
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, teknik direktör Emre Belözoğlu'na 3-4 transfer sözü verdiği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, savunmaya bir stoper, orta sahaya bir 8 numara, hücum hattına ise sol kanat ve santrfor takviyesi yapmayı planlıyor.
Transferler için UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin kullanılması hedefleniyor.
LOOKMAN İÇİN ATLETICO MADRID'DEN AYRILIK KARARI
Fenerbahçe'nin transfer listesine geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Ademola Lookman yeniden girdi.
Sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği Nijeryalı futbolcu, geçen sezonun devre arasında Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atletico Madrid, bu sezonki performansından memnun olmadığı Lookman için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sezon başından bu yana 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Atletico Madrid'e transferinin ardından çıktığı ilk 21 karşılaşmada 9 gol ve 4 asist üreten Lookman, İspanyol ekibine 35 milyon euroya mal olmuştu.
Nijeryalı futbolcunun kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İspanyol temsilcisinin Lookman için 35-40 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceği ifade edilirken Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu takip ettiği aktarıldı.
SÖRLOTH DA TRANSFER LİSTESİNDE
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer etmeyi değerlendirdiği bir diğer isim ise Alexander Sörloth oldu.
2024 yılında İspanyol ekibine katılan Norveçli santrfor, ilk iki sezonunda gösterdiği performansın ardından bu sezon sakatlıklarla mücadele etti.
Sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemeyen 30 yaşındaki oyuncu, görev aldığı 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Marca'nın haberine göre Sörloth, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile oynanan karşılaşmada sakatlandı.
Norveçli futbolcunun yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
Atletico Madrid yönetiminin, Antoine Griezmann'ın ayrılığından sonra kadroda tutmayı planladığı Sörloth hakkındaki kararını değiştirdiği öne sürüldü.
İspanyol ekibinin, oyuncunun tekrarlayan sakatlıkları ve yaşı nedeniyle ocak ayında gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.
Atletico Madrid'in hücum hattında Julian Alvarez ve Jonathan David ile devam etmeyi planladığı, Sörloth'un olası satışından elde edilecek geliri ise savunma transferlerinde kullanmayı hedeflediği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, ocak ayında hem Ademola Lookman hem de Alexander Sörloth için girişimde bulunabileceği belirtilirken iki futbolcunun da Atletico Madrid ile devam eden sözleşmeleri bulunuyor.