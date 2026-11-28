İspanyol ekibinin, oyuncunun tekrarlayan sakatlıkları ve yaşı nedeniyle ocak ayında gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.



Atletico Madrid'in hücum hattında Julian Alvarez ve Jonathan David ile devam etmeyi planladığı, Sörloth'un olası satışından elde edilecek geliri ise savunma transferlerinde kullanmayı hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, ocak ayında hem Ademola Lookman hem de Alexander Sörloth için girişimde bulunabileceği belirtilirken iki futbolcunun da Atletico Madrid ile devam eden sözleşmeleri bulunuyor.

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