Trabzonspor U19 tarih yazmak için sahada! İşte son gelişmeler

Türk futbol tarihinde bir ilki başararak UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, Barcelona U19 ile kozlarını paylaşacak.
Bordo mavililer, bugüne kadar yendiği rakiplerine Katalan temsilcisini de ekleyerek mutlu sona ulaşmak istiyor.
Trabzonspor U19 yarı finalde Salzburg'u yendi. (AA)
TRABZON'DAN UÇAK KALKTI
Tarihi final için Trabzon'dan özel bir uçuş ayarlanırken, yönetim, basın mensupları ve özel misafirler Nyon'a gitti. Colovray Stadı'ndaki yarı final karşılaşmasına gurbetçi taraftarlar büyük ilgi göstermiş, 850 kişi oturma kapasiteli sahanın dört tarafı tıklım tıklım dolmuştu.
Ancak bu kez UEFA, güvenlik sebebiyle ayakta seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı. Binlerce kişi Trabzonspor U19 Takımı'na destek için yine Colovray'e gidecek gibi gözüküyor fakat saha kenarına alınmaları şimdilik zor duruyor.
Trabzon'un gençleri tarih yazmak istiyor. (AA)
FIRTINA'NIN GENÇLİK LİGİ YOLU
Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yolu
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.
3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Son 4 takım arasına kalan Fırtına, Salzburg U19'u da 2-1 mağlup edip kupanın ucundan tuttu.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor : Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp
Barcelona : Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba
SON 4 MAÇTA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.
Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.