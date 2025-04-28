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Trabzonspor U19 tarih yazmak için sahada! İşte son gelişmeler

Türk futbol tarihinde bir ilki başararak UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, Barcelona U19 ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, bugüne kadar yendiği rakiplerine Katalan temsilcisini de ekleyerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Saat 19:00'de başlayacak olan Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte maç öncesi yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:21
Trabzonspor U19 tarih yazmak için sahada! İşte son gelişmeler

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Türk futbol tarihinde bir ilki başararak UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, Barcelona U19 ile kozlarını paylaşacak.

Bordo mavililer, bugüne kadar yendiği rakiplerine Katalan temsilcisini de ekleyerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

Trabzonspor U19 yarı finalde Salzburg'u yendi. (AA)Trabzonspor U19 yarı finalde Salzburg'u yendi. (AA)
TRABZON'DAN UÇAK KALKTI

Tarihi final için Trabzon'dan özel bir uçuş ayarlanırken, yönetim, basın mensupları ve özel misafirler Nyon'a gitti. Colovray Stadı'ndaki yarı final karşılaşmasına gurbetçi taraftarlar büyük ilgi göstermiş, 850 kişi oturma kapasiteli sahanın dört tarafı tıklım tıklım dolmuştu.

Ancak bu kez UEFA, güvenlik sebebiyle ayakta seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı. Binlerce kişi Trabzonspor U19 Takımı'na destek için yine Colovray'e gidecek gibi gözüküyor fakat saha kenarına alınmaları şimdilik zor duruyor.

Trabzon'un gençleri tarih yazmak istiyor. (AA)Trabzon'un gençleri tarih yazmak istiyor. (AA)
FIRTINA'NIN GENÇLİK LİGİ YOLU

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yolu
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.

3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Son 4 takım arasına kalan Fırtına, Salzburg U19'u da 2-1 mağlup edip kupanın ucundan tuttu.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor : Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp

Barcelona : Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

SON 4 MAÇTA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

Trabzonspor taraftarı, takımı yalnız bırakmıyor. (AA)Trabzonspor taraftarı, takımı yalnız bırakmıyor. (AA)
BARCA'NIN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu.

İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.

LİG ŞAMPİYONLARI YOLUNDAN GELDİ

Turnuvanın son 2 sezonunda mutlu sona ulaşan Olympiakos ve AZ Alkmaar, Trabzonspor'un geldiği Lig Şampiyonları Yolunu takip ederek şampiyonluğa imza attı.

Son sezonun şampiyonu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve 2022-2023 sezonu şampiyonu AZ Alkmaar, Trabzonspor gibi Lig Şampiyonları Yolundan finale kadar gelip kupayı kazandı.

Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.

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