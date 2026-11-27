atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', dün akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi.

LEYLA, CEYHUN'U SEÇTİ, KENAN ÖFKEDEN DELİRDİ

Leyla'nın Ceyhun'la evlenme kararı Kenan'ı derinden sarstı. Teneke Mahallesi'nde yaşananlar nedeniyle Kenan'a büyük tepki gösteren Leyla, bir zamanlar çok sevdiği adamın bu kadar acımasız olmasına inanamadığını söyledi. Emir'i de yanına alarak Ceyhun'la gitmek isteyen Leyla'ya engel olan Kenan, oğlunu zorla kucağından alarak uzaklaştı. Oğlundan bir kez daha ayrı kalan Leyla'yı sakinleştiren Ceyhun, evlendikten sonra velayet davası açarak onu Emir'e kavuşturacağının sözünü verdi. Yaşadığı bütün acılardan Celadet'i sorumlu tutan Leyla, kendisine yapılanların hesabını sormaya kararlı olduğunu dile getirirken Ceyhun da bu mücadelesinde onun yanında olacağını söyledi.

CEYHUN, LEYLA'YI ATAHANLI KONAĞI'NA GETİRDİ

Ceyhun'un Leyla'yla el ele konağa gelerek evleneceklerini açıklaması ailede büyük şaşkınlık yarattı. Leyla'nın artık konakta yaşayacağını öğrenen Devran, oğlunun kararını kabullenemezken Hanzade, evliliğini kurtarmak adına bu birlikteliği destekledi. Şennur ve Cezmi ise Leyla'yı sevgiyle karşıladı. Hanzade'yle herhangi bir sorunu olmadığını belirten Leyla, Emir'e kavuşacağı güne kadar oğluna iyi bakmasını istedi. Devran'la da huzurlu bir aile ortamı kurmak istediğini dile getirdi. Kendisi için hazırlanan odaya yerleşen Leyla, Ceyhun'un bütün ihtiyaçlarını düşünerek yaptığı hazırlıklardan etkilendi.

CELADET'TEN OĞULLARINA YENİ OYUN

Sarıbelen'de Celadet'i ziyaret eden Apo Ağa, Munise'yle evlenmek karşılığında bütün borçlarını silmeyi teklif etti. Oğullarını zor durumda bırakmak isteyen Celadet, evliliğe razı olduğunu ancak son kararı Kenan ve İhsan'ın vereceğini söyledi. Kozan Konağı'na gelen Apo'nun Munise'ye talip olması Kenan'ı öfkelendirdi. Evliliğe kesinlikle karşı çıkan Kenan, annesinin bu teklife onay verdiğini ve aileden gizlediği 28 milyon dolarlık borcu öğrendi. Apo, borcun ödenmesi için bir hafta süre verirken Kenan, borcun tamamını ödeyeceğini söyledi. Annesinin yaptıkları karşısında büyük üzüntü yaşayan Munise'ye ise abileri, ne olursa olsun onu Apo'ya vermeyeceklerinin sözünü verdi. Apo'nun ayrılmasının ardından İhsan, Kenan'a Berlin'de olduğu dönemde annesinin desteğiyle yaptığı yatırımların aileyi büyük bir borca sürüklediğini anlattı. Borcu kapatmak için Günora'daki hisselerini satmayı teklif eden İhsan'a Kenan, aile şirketine yabancı bir ortak almak istemediğini söyleyerek karşı çıktı.

DEVRAN, LEYLA'YI GELİNİ OLARAK KABUL ETMİŞ GİBİ DAVRANDI

Ceyhun'un Leyla'yla evlenme kararına karşı çıkan Devran, oğlunu karşısına almamak için tavrını değiştirdi. Leyla'ya geçmişte yaşananları geride bırakmak istediğini söyleyen Devran, kendisine anne diye hitap etmesini istedi. Banker Özkan'a kaptırdığı para nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan Devran, oğlunun desteğini kaybetmemek için Leyla'yı kabul etmiş gibi davranıyordu.

Leyla'nın konağa gelişini ailece düzenlenen bir akşam yemeğiyle kutlayan Ceyhun, düğünlerini şehir kulübünde yapmak istediğini açıkladı. Oğluyla yalnız kaldığında gerçek düşüncelerini dile getiren Devran, Leyla'nın kendisine âşık olmadığını söyleyerek Ceyhun'u uyardı. Leyla'nın zamanla kendisini seveceğine inanan Ceyhun ise evlilik kararından dönmeyeceğini belirtti. Ceyhun'un Kenan'la ortaklığını bitirerek Günora'nın tamamını almak istediğini açıklaması Devran'ın endişelerini daha da artırdı.

KOZAN KONAĞI'NDA PEŞ PEŞE GELİŞMELER

Kozan ailesinin mal varlığını hedef alan Suzi ve Zeki, Heybet'le ilgili planlarını hayata geçirdi. Zeki'nin ayarladığı nikâh memuru sayesinde Suzi ve Heybet gizlice evlendi. Evlendiğini büyük bir mutlulukla ailesine anlatan Heybet'in söylediklerini ise konakta kimse ciddiye almadı. Celadet'in konaktan gönderilmesinin ardından Kenan ve İhsan'ın kararıyla Ahsen, Medet ve Melek yeniden Kozan Konağı'na döndü. Sütannesi Ahsen'e ve Melek'e kavuşan Emir büyük mutluluk yaşarken Munise de geçmişte yaşananlar nedeniyle Ahsen'den özür diledi. Bu sırada evdeki konuşmalardan annesinin masum olduğunu öğrenen Emir'e İhsan, Leyla'nın suçsuz olduğunu anlattı. Konakta tüm bunlar yaşanırken çarşıya gitme bahanesiyle evden ayrılan Gül, hamilelik testi yaptırmak için laboratuvara gitti. Hamile olduğunu öğrenen Gül, büyük şaşkınlık yaşayarak bu haberi İhsan'a nasıl vereceğini düşünmeye başladı.

DEVRAN VE CELADET YENİDEN KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sarıbelen'e giderek Celadet'le görüşen Devran, Ceyhun'un Leyla'yla evleneceğini söyledi. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Celadet, Kenan'ın bu evliliğe razı olmayacağını düşündü. Devran, geçmişte kurduğu oyunlarla hem Hanzade'nin evliliğini hem de aileler arasındaki ortaklığı tehlikeye attığı için Celadet'e tepki gösterirken iki kadın birbirlerini suçladı.

CEYHUN'DAN KENAN'A ŞAŞIRTAN TEKLİF

Kozan ailesinin Apo Ağa'ya olan borcunu öğrenen Ceyhun, Korap'la birlikte hazırladığı plan doğrultusunda kamyonlar dolusu parayla Kozan Konağı'na geldi. Borcun tamamını kapatmayı teklif eden Ceyhun, karşılığında Günora'nın hisselerini istedi. Ceyhun'un bu hamlesi Kenan'ı, ailesini borçtan kurtarmak ile şirketini kaybetmek arasında zor bir seçimin eşiğine getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

HANZADE'NİN HAMİLELİK YALANI TEHLİKEYE GİRDİ

Kenan'ı kaybetmemek için hamilelik yalanını gerçeğe dönüştürmek isteyen Hanzade, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için doktora gitti. Doktoruna hamile olmadığını ancak Kenan'ın kendisini hamile sandığını itiraf eden Hanzade, eşinin onayı olmadan bu işlemin yapılamayacağını öğrendi. Tam bu sırada sokakta fenalaşan hamile bir kadını kliniğe getiren Leyla, Hanzade'nin konuşmalarına kulak misafiri oldu. İki kadın karşı karşıya geldi.