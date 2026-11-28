"ÇAMURA SAPLANDIK" Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyonu değil, tabelayı kullandım sadece." diye konuştu.

Aracın sürücüsü Nazif Ege (Foto: AA)

Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

"YOL DAR VE GEÇİŞE ELVERİŞLİ DEĞİL"

Öte yandan minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yolun dar, bozuk ve büyük bölümünün orman yolu olduğunu belirten Öztürk, özellikle barajın aşağısındaki güzergâhın araç geçişi açısından tehlikeli olduğunu ifade etti.