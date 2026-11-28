Bolu gezisinde 10 çocukla mahsur kalan şoför Nazif Ege yaşananları anlattı: Kısa yoldan gitmek için girdik çamura saplandık
Bolu'daki Yedigöller gezisinin ardından kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin saatler süren arama çalışmaları sonucu Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunmasının ardından minibüs şoförü Nazif Ege, yaşananları anlattı. Bir saat kazanmak için güzergahını değiştirdiğini ve aracın çamura saplandığını belirten Ege, “Navigasyonu değil, tabelayı kullandım sadece.” dedi. Mahsur kaldıkları süre boyunca çocukların üşümemesi için aracı çalıştırdığını söyleyen Ege, “Kendi kızımdan ayırmadım onları.” ifadelerini kullandı.
Gezi amacıyla Bolu Yedigöller bölgesine giden ve mahsur kaldıktan sonra ulaşılan aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı.
İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
"ÇAMURA SAPLANDIK"
Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyonu değil, tabelayı kullandım sadece." diye konuştu.
Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda." ifadelerini kullandı.
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.
"YOL DAR VE GEÇİŞE ELVERİŞLİ DEĞİL"
Öte yandan minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yolun dar, bozuk ve büyük bölümünün orman yolu olduğunu belirten Öztürk, özellikle barajın aşağısındaki güzergâhın araç geçişi açısından tehlikeli olduğunu ifade etti.
Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de dile getiren Öztürk, "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler." dedi.
"AŞAĞISI ÇOK TEHLİKELİ"
Şoförün Yedigöller güzergahında Yığılca tabelasını görerek buradan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini belirten Öztürk, yolun devamındaki tehlikelere dikkat çekti. Bölgede orman çalışmalarının yapıldığı Deredibi mevkiinin oldukça riskli olduğunu anlatan Öztürk, "Bizim orada çalışma yaptığımız bir yer var. Orası çok tehlikeli. Zaten telefonların çekmediği bir bölge. Dağlık ve stabilize bir yol. Orman yolu olduğu için yolun durumu da çok kötü. Araçların buradan geçmesi oldukça zor." diye konuştu.