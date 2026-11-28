Emekli, dul ve yetimlere çifte zam hesabı! Ocak 2027'de kök aylık ve ek ödemeler değişiyor
Emeklilerin kazancı, ocak zammına eklenecek iyileştirmeyle büyüyecek, hem kök aylıkları hem ek ödemeleri yükselecek. Ayrıca taban aylık artışı da söz konusu olacak. Yapılacak artışlardan sadece emekliler değil, ölüm aylığı alan dul ve yetimler de yararlanacak...
Emekliler heyecanla ek zammı bekliyor. Tüm emeklilere yönelik hazırlanan çalışmada alternatifli formüller masaya yatırılırken, ocak zammına ilaveten yapılacak bu artış hem kök aylıkları hem ek ödemeleri yükseltecek. Taban aylık ödemesinde de artış gündemde. Ek iyileştirme sadece emeklileri değil, dul ve yetimleri de kapsayacak. İşte detayları...
Ocak zammı ne kadar olacak?
Enflasyon tahminleri ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 7,91-8,37, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9,97-10,43 aralığında olacağına işaret ediyor. Bu artış emeklilerin hem kök aylıklarına hem her ay aldıkları maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeye yansıyacak. Ek ödeme, yeni kök aylıktan hesaplanacağı için yükselecek.
Ek iyileştirme nasıl uygulanacak?
Hazırlığı yapılan ek iyileştirme, emeklilerin ocak zammına ilaveten yapılacak. Böylece emekliler enflasyonun üstünde zam almış olacak. Ek zam da kök aylığa yansıyacak. Ayrıca emeklilerin ek ödemelerinin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Yani ek zam da ocak artışı gibi emeklilerin hem kök aylıklarını hem ek ödemelerini yükseltecek.
Artışlar taban aylığa yansıyacak mı?
Sadece kök aylıkların değil, taban aylığın da artırılması gündemde. Hâlen kök aylığı ile ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 23 bin 552 lira yatırılıyor. Bu tutarın ocak ayından itibaren yükseltilmesi gündemde.
HERKESE AYNI ARTIŞ MI OLACAK?
Ek zamda prim ve yaş kriterleri üzerinde duruluyor. Bu formüle göre prim ve yaş kademeleri belirlenecek. Burada prim gün sayısı arttıkça ek zam artacak. Yani 3600 günle emekli olanla 9000 günle emekli olan aynı zammı almayacak. Prim kademeleri örneğin 3600 gün altı, 3600-5400 gün, 5400-7200 gün, 7200-9000 gün ve 9000 gün üzeri şeklinde belirlenebilir. Aynı şekilde yaş da önemli unsur olacak.
NELER DEĞİŞECEK?
- Kök aylık
- Ek ödeme
- Taban aylık
KİMİ, NE BEKLİYOR?
MEMUR EMEKLİLERİ, DUL VE YETİMLERİ
- Yüzde 5 zam + 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark (yaklaşık yüzde 8).
- Ek iyileştirme
SSK VE BAĞ-KUR'LULAR
- 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam (yaklaşık yüzde 10).
- Ek iyileştirme
ARALIKTA YASALAŞACAK
Sadece emekliler mi yararlanacak?
Vefat eden yakınından dolayı ek ödeme alan dul ve yetimler de ek iyileştirmeden yararlanacak. Dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine de hem enflasyona bağlı zam hem de ek iyileştirme yansıtılacak.
Taban aylıkta artış yapılırsa bu da dul ve emeklilere hisseleri oranında yansıyacak. Örneğin emeklilerde taban aylık 30 bin liraya yükseltilirse, vefat eden eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlananlarda en düşük ödeme 17 bin 664 liradan 22 bin 500 liraya yükselecek. Eşten maaş alan ancak çalışanlara yani ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara 15 bin liradan az ödeme yapılmayacak. Yüzde 25 ölüm aylığı alanlarda yani yetim çocuklarda ise en düşük ödeme 5 bin 888 liradan 7 bin 500 liraya çıkacak.
Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
Ek iyileştirmeye ilişkin yasa teklifi, formüle ilişkin son kararın verilmesinin ardından TBMM'ye taşınacak. TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu 7 Aralık tarihinde başlayıp 20 Aralık'ta tamamlanacak. Düzenlemenin bütçe maratonunun hemen ardından TBMM'de görüşülüp yasalaştırılması planlanıyor. Ek artışın da ocak zamlarıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.