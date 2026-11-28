Emekliler heyecanla ek zammı bekliyor. Tüm emeklilere yönelik hazırlanan çalışmada alternatifli formüller masaya yatırılırken, ocak zammına ilaveten yapılacak bu artış hem kök aylıkları hem ek ödemeleri yükseltecek. Taban aylık ödemesinde de artış gündemde. Ek iyileştirme sadece emeklileri değil, dul ve yetimleri de kapsayacak. İşte detayları...

Emeklilere ocak ayında enflasyon zammına ek artış gündemde. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ocak zammı ne kadar olacak?

Enflasyon tahminleri ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 7,91-8,37, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9,97-10,43 aralığında olacağına işaret ediyor. Bu artış emeklilerin hem kök aylıklarına hem her ay aldıkları maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeye yansıyacak. Ek ödeme, yeni kök aylıktan hesaplanacağı için yükselecek.

Ek iyileştirme nasıl uygulanacak?

Hazırlığı yapılan ek iyileştirme, emeklilerin ocak zammına ilaveten yapılacak. Böylece emekliler enflasyonun üstünde zam almış olacak. Ek zam da kök aylığa yansıyacak. Ayrıca emeklilerin ek ödemelerinin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Yani ek zam da ocak artışı gibi emeklilerin hem kök aylıklarını hem ek ödemelerini yükseltecek.