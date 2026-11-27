Bolu'da kaybolan 13 kişi bulundu! Bakan Göktaş: "Çocuklarımıza ulaştık, durumları iyi"
Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük tabiat parkları gezisinin ardından yaklaşık 10 saat boyunca kendilerinden haber alınamayan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevliden müjdeli haber geldi. AFAD, jandarma ve Bakanlık ekiplerinin İHA ve dron destekli yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda, bataklığa saplanan araca ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp 13 kişinin tamamının sağ olarak bulunduğunu açıkladı. Göktaş, "Çok şükür, az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ. Araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi." ifadelerini kullandı.
Bolu'da Yedigöller ve Gölcük tabiat parkları gezisine çıkan, yaklaşık 10 saattir kendilerinden haber alınamayan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelden müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, arama kurtarma ekiplerinin bataklığa saplanan araca ulaştığını ve 13 kişinin tamamının sağ bulunduğunu açıkladı. Göktaş, "Çok şükür, az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ. Araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi." ifadelerini kullandı.
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BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağ bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Milletimize geçmiş olsun. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki çocuklarımızın tamamı sağ salim bulundu." dedi. Çocukların Kocaeli'nden 2 personel ve 1 şoför eşliğinde geziye çıktığını belirten Çiftçi, "Şu an itibarıyla çocuklarla görüştük. Yemeklerini yiyorlar. Sağlık kontrollerinden de geçirildikten sonra Kocaeli'ne uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN SÜRECİ ANBEAN TAKİP ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci anbean takip ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. O da bütün aşamalarıyla, detaylarıyla beraber takip etti." dedi.
ÇAMURA SAPLANDILAR, TELEFONLAR ÇEKMEDİ
Kafilenin ormanlık yolda yönünü kaybederek çamura saplandığını ve telefonların çekmemesi nedeniyle iletişim kurulamadığını açıklayan Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarına AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'ların yanı sıra Bayraktar Akıncı'nın da destek verdiğini belirtti.
İLETİŞİM MOBİL BAZ İSTASYONLARIYLA SAĞLANDI
Bölgede iletişimin mobil baz istasyonlarıyla mı sağlandığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Mobil baz istasyonları geldi, güçlendirdi sinyalleri. Onların daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkânı oldu" yanıtını verdi.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: 13 KİŞİ BULUNDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 10 saattir haber alınamayan 10'u çocuk, 3'ü personel olmak üzere toplam 13 kişiden müjdeli haberin geldiğini açıkladı. Göktaş, arama kurtarma ekiplerinin bataklığa saplanan araca ulaşarak araçtaki 13 kişiyi sağ olarak bulduğunu bildirdi.
Bakan Göktaş, açıklamasında "Çok şükür, az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ. Araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi." ifadelerini kullandı.
ŞÜPHELİ NOKTADA KIRIK BARİYER TESPİT EDİLDİ
AFAD’ın saat 00.40 itibarıyla hazırladığı bilgi notuna göre bölgeye 48 araç ve 178 personel sevk edildi. Aramalarda BAYKAR’a ait 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA ile AFAD’a ait 4 dron görev alıyor.
Aracın bağlantısının kesildiği nokta ve son telefon sinyalinin alındığı konum belirlenirken, İHA ile taranan 4 şüpheli noktadan birinde kırık bariyer tespit edildi. Bölgeye Polis Özel Harekât, PAK, JAK ve dağcı ekipleri de yönlendirildi.
BAKAN ÇİFTÇİ BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye hareket etti.
BAKAN GÖKTAŞ BÖLGEDE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etmek üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.
11 MOBİL BAZ İSTASYONU YÖNLENDİRİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi.
Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilk etapta 2 adet çift bıçaklı kamyon, 2 adet arazi aracı ile birlikte 8 personel arama kurtarma bölgesine yönlendirildi.
ARAÇ EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Burcu Özüduru, 16.30'dan itibaren araçtan haber alınamadığını ve durumun saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a bildirildiğini aktardı.
Bir diğer yandan Burcu Özüduru, "Aracın Yedigöller'deki Kapankaya Seyir Terası mevkisinde en son görüldüğü bildiriliyor. Bu ayrıntı arama çalışmaları güzergâhı açısından oldukça önemli çünkü o bölgede aramalar daha da çok yoğunlaştırılacak" dedi.
BOLU'DA NELER OLUYOR?
ARAMAYA İHA KATILDI
Bolu Yedigöller gezisinin ardından kendilerinden haber alınamayan 10 çocuk ve 3 görevli personelin bulunması için bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama faaliyetlerine insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği bildirildi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN’DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Duran olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:
''Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.'
BAKAN AÇIKLADI
Arama çalışmaları için bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin ilk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün valimizin ve il müdürlüğümüzün bilgi vermesi ile çocuklarımız günü birlik bir gezi düzenliyor. Bakanlığımız koruma altında olan çocuklarımız için böyle etkinlikler düzenler. Fakat dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki GPS bilgilerine ulaşılamıyor. Valiliğimiz haber verdi. AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz sahada şu an. Ben de yola çıktım bölgeye gidiyorum. İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve bakanlık personellerimize ulaşacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla ne gerekiyorsa yapıyor.
SON İLETİŞİM 16.30'DA
Araç dönüş yolunda normal güzergahından sapıyor. Saat 16.30 gibi sinyalizasyon kayboldu. GPS kayıtlarına da ulaşarak takip ediyoruz. Ormanlık alanın olduğu bir saha. Yoğun bir şekilde arama kurtarma operasyonları sürüyor. Son aldığımız sinyal üzerinden arama kurtarma operasyonları devam ediyor. Dönüş yolunda irtibat kayboluyor. Operasyonlar anında başlatıldı. Karadan ekiplerimiz sevk edildi, dron destekli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."
"ARAMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRMEKTEDİR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisine çıkan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunduğu araçla irtibatın kesildiğini ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."