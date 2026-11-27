BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağ bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Milletimize geçmiş olsun. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki çocuklarımızın tamamı sağ salim bulundu." dedi. Çocukların Kocaeli'nden 2 personel ve 1 şoför eşliğinde geziye çıktığını belirten Çiftçi, "Şu an itibarıyla çocuklarla görüştük. Yemeklerini yiyorlar. Sağlık kontrollerinden de geçirildikten sonra Kocaeli'ne uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN SÜRECİ ANBEAN TAKİP ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci anbean takip ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. O da bütün aşamalarıyla, detaylarıyla beraber takip etti." dedi.

ÇAMURA SAPLANDILAR, TELEFONLAR ÇEKMEDİ

Kafilenin ormanlık yolda yönünü kaybederek çamura saplandığını ve telefonların çekmemesi nedeniyle iletişim kurulamadığını açıklayan Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarına AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'ların yanı sıra Bayraktar Akıncı'nın da destek verdiğini belirtti.

İLETİŞİM MOBİL BAZ İSTASYONLARIYLA SAĞLANDI

Bölgede iletişimin mobil baz istasyonlarıyla mı sağlandığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Mobil baz istasyonları geldi, güçlendirdi sinyalleri. Onların daha güçlü sinyaller üretmeleri neticesinde telefonla da ulaşma imkânı oldu" yanıtını verdi.