İspanya konut krizi dolayısıyla patlak veren kitlesel tepkilerin ardından yarın erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

İspanya'da erken genel seçim. Fotoğraf: Reuters

KONUT KRİZİNİN ARDINDAN ERKEN SEÇİM

Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekildi.

Ülkedeki tüm anketler, ilk kez 2019 yılında başlayan ve son 2023 seçimleri sonrasında da devam eden koalisyon hükümeti zorunluluğunun 29 Kasım seçimleri sonrasında da süreceğini gösteriyor.

YA SOL KOALİSYON YA SAĞ KOALİSYON

İspanya'nın siyasi geleceğinde ülke yönetimi için mevcut durumda iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümeti veya muhalefetteki iki sağ partinin koalisyonu olmak üzere sadece iki olasılık bulunuyor.

Anketler, ana muhalefetteki Halk Partisini (PP) favori gösterip, Vox ile birlikte meclis çoğunluğunu elde edebileceğini iddia ediyor.

Son 8 yıldır üç seçim geçirerek farklı hükümetlerle başbakan olan, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, 2023'ten bu yana iktidarda olan son hükümetinde oldukça zor anlar yaşadı.