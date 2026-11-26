2027 asgari ücret zammında 5 senaryo! 37 bin TL’yi aşan hesap: Vergi desteği sürecek mi?
Asgari ücret zammı için maraton başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının gelmesiyle görüşmelere başlayacak. Ücrette enflasyonun üstünde artış beklenirken ortaya çıkacak rakam hemen her kesime yansıyacak...
Çalışan, çalışmayan hemen herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç yaklaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının gelmesiyle çalışmalarına başlayacak.
Ay boyunca sürdürülecek çalışmalar sonucunda belirlenecek artış 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Peki, süreç nasıl ilerleyecek? Kim, nasıl etkilenecek? İşte detayları...
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
İşçi, işveren ve hükûmetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Hükûmet temsilcileri müzakereler sırasında hakemlik yapıyor. Oy çokluğuyla karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor.
Masaya neler gelecek?
Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. Türkiye İstatistik Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.
Ocak ayında emeklilere de enflasyonu aşan bir artış hazırlığı yapılıyor. Asgari ücret artışının da enflasyonu aşması bekleniyor.
Asgari ücrete vergi desteği sürecek mi?
2022 yılı ocak ayından itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkândan bütün çalışanlar yararlanıyor. Vergi istisnası 2027'de de devam edecek. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı yüzde 33,7 artışla 1 trilyon 460 milyar lira olarak öngörüldü.
Formüllere göre ne kadar artış olacak?
Örneğin asgari ücret, Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini olan yüzde 28,4 oranında artırılırsa çalışanların geliri yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücrete Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde güncellediği yüzde 29,5'lik 2026 enflasyon tahmini yansıtılırsa en düşük maaş net 35 bin 357 lira 77 kuruşa yükselecek. Yüzde 30'luk bir artış da net asgari ücreti 36 bin 498 lira yapacak. 2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış dikkate alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 37 bin 536 liraya yükselecek. Yüzde 35'lik bir zam ise asgari ücretin netini 37 bin 902, brütünü 44 bin 590 liraya taşıyacak.
Vergi avantajının devam etmesi ne anlama geliyor?
Asgari ücret arttıkça çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükseliyor. Bu, işverenle brüt ücret üzerinden anlaşan çalışanlara yansıyor. Yani asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj söz konusu. İşverenle net ücret üzerinden anlaşan çalışanlarda ise ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri faydalanıyor.
YAKLAŞIK 100 KALEMİ ETKİLEYECEK
Asgari ücretin etkilediği yaklaşık 100 kalem var. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle artacak.
Asgari ücretlinin maaşının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı da yükselecek.
Hastalananlara verilen en düşük rapor parası ve annelere doğum izni süresi için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği zamlanacak.
İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak; SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı ve GSS gibi primler yükselecek.
Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak. Asgari ücret artışı diğer çalışanlara yapılacak zam için de referans olacak.