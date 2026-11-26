İşçi, işveren ve hükûmetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Hükûmet temsilcileri müzakereler sırasında hakemlik yapıyor. Oy çokluğuyla karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor.

Peki, süreç nasıl ilerleyecek? Kim, nasıl etkilenecek? İşte detayları...

Asgari ücret zammı için maraton başlıyor. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Masaya neler gelecek?

Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. Türkiye İstatistik Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.

Ocak ayında emeklilere de enflasyonu aşan bir artış hazırlığı yapılıyor. Asgari ücret artışının da enflasyonu aşması bekleniyor.

Asgari ücrete vergi desteği sürecek mi?

2022 yılı ocak ayından itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkândan bütün çalışanlar yararlanıyor. Vergi istisnası 2027'de de devam edecek. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı yüzde 33,7 artışla 1 trilyon 460 milyar lira olarak öngörüldü.