Çeşme Belediyesi, 11 taşınmazı daha satışa çıkardı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

EN YÜKSEK BEDEL 35 MİLYON TL

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Alaçatı'dan Ilıca'ya, Reisdere'den Sakarya Mahallesi'ne kadar 5 mahallede bulunan taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel 272 milyon 150 bin TL olarak açıklandı. İhaleler 14 Aralık'ta kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre satış listesinde konut alanı olarak belirlenen 10 arsanın yanı sıra ticaret alanı niteliğinde bir taşınmaz da yer aldı. İhale kapsamında satışa sunulan arsalar için belirlenen muhammen bedeller 10 milyon TL ile 35 milyon TL arasında değişiyor. En yüksek bedel, 35 milyon TL ile Ilıca Mahallesi'ndeki arsa için belirlenirken en düşük bedel ise 10 milyon TL ile yine aynı mahalledeki ticaret alanı oldu.