Çeşme'de parsel parsel satış! Lal Denizli yönetimindeki belediyeden 272 milyonluk ihale
İzmir'de borç sarmalından çıkış yolunu taşınmaz satışında arayan belediyelere Yeni Partili Çeşme Belediyesi de eklendi. Lal Denizli yönetimindeki belediye, Alaçatı'dan Ilıca'ya kadar 5 mahalledeki 11 taşınmazı satış listesine koydu. Çeşme'yi parsel parsel satışa çıkaran belediyenin hedeflediği gelir 272 milyon 150 bin TL.
İzmir'de içine düştükleri borç sarmalından kurtulmak için çareyi mülkiyetindeki taşınmazları satmakta bulan ilçe belediyelerine Çeşme de eklendi. Yeni Partili Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile 11 taşınmaz satış listesine kondu.
EN YÜKSEK BEDEL 35 MİLYON TL
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Alaçatı'dan Ilıca'ya, Reisdere'den Sakarya Mahallesi'ne kadar 5 mahallede bulunan taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel 272 milyon 150 bin TL olarak açıklandı. İhaleler 14 Aralık'ta kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre satış listesinde konut alanı olarak belirlenen 10 arsanın yanı sıra ticaret alanı niteliğinde bir taşınmaz da yer aldı. İhale kapsamında satışa sunulan arsalar için belirlenen muhammen bedeller 10 milyon TL ile 35 milyon TL arasında değişiyor. En yüksek bedel, 35 milyon TL ile Ilıca Mahallesi'ndeki arsa için belirlenirken en düşük bedel ise 10 milyon TL ile yine aynı mahalledeki ticaret alanı oldu.
İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN 11 TAŞINMAZ
Belediyenin satış ilanında yer alan taşınmazlar ve belirlenen muhammen bedeller şöyle: