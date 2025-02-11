Beşiktaş orta sahasını 20’lik yıldız Elan Ricardo ile güçlendirdi

Beşiktaş kanat bölgesinde olduğu gibi, orta sahada da sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu transfer ettiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır" ifadeleri kullandı. Genç futbolcu için Kolombiya ekibine 2 milyon Dolar ödemesi beklenen Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyu da 600 bin Dolar maaş vereceği öğrenildi.



1,84 boyundaki Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Takımıyla şu ana kadar 49 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ricardo, yüksek top tekniği ve uzaktan çektiği etkili şutlarla öne çıkıyor.

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