İsmailağa Camii, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajıyla Ali Kemal Hut'un vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Cemaatimizin büyüklerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) Din-i Mübin-i İslâm'a uzun yıllar birlikte hizmet ettiği kadîm hocalarından Kurrâ Hâfız Kemal Hut Efendi hocamız rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Ali Kemal Hut, Başkan Erdoğan'ın Kasımpaşa 'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı isim olarak tanınıyordu. Başkan Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'daki tarihî Emir Buhari Tekkesi'nde eski hocasıyla bir araya gelmişti.

25 YIL KASIMPAŞA'DA GÖREV YAPTI

1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, küçük yaşlarda başladığı Kur'an-ı Kerim eğitimini hafızlıkla tamamladı.

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim ve Piyale Paşa camilerinde görev yapan Hut, Kasımpaşa Camii Kebir'de yaklaşık 25 yıl hizmet verdi. Çok sayıda öğrenci yetiştiren Hut, 1984 yılında emekliye ayrılmasına rağmen eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Adını taşıyan Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde hafızlık çalışmalarına katkı sağladı.

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