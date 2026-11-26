CHP’li Gürsel Erol’dan Türkiye’nin COP31 organizasyonuna övgü: Kurultaylarımızda bile böyle düzen görmedik
Türkiye’nin dönem başkanlığında Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesinin organizasyon başarısı, muhalefetten de övgü alıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, COP31 organizasyonunu “son derece başarılı” olarak nitelendirdi. CHP’de yaklaşık 10 kurultay organizasyonu yönettiğini belirten Erol, kendi parti kurultaylarında dahi bütün detayları bu derece kapsayan düzenli organizasyon görmediğini söyledi. CHP’li Erol, “Bizim kurultaylarımız bile böyle düzenli olmuyor, ben böyle organizasyon görmedim.” dedi. Organizasyonun yalnızca sonuç bildirgesi üzerinden eleştirilmesini doğru bulmayan Erol, emeği geçen bürokratlara teşekkür etti.
Türkiye'nin başkanlığında bu yıl Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesine 14 gün boyunca 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra 102 devlet ve hükümet temsilcisi, 34 bini aşkın ülke delegesi ile 3 bin 645 basın mensubu dahil on binlerce kişi katıldı.
Tarihin en uzun BM iklim zirvesi olarak kayıtlara geçen konferansta, fosil yakıtlardan çıkış ve iklim finansmanı başlıklarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle ana karar metni olan "Antalya Paktı" üzerinde uzlaşı sağlanamadı.
Ana metin reddedilmesine rağmen taraflar; Küresel Uyum Hedefi kapsamındaki 59 göstergenin iyileştirilmesi, adil geçiş mekanizmasının 3 yıl uzatılması ve karbon piyasalarının teknik işleyişi gibi alt başlıklarda mutabakata vardı.
Zirvede ayrıca yaklaşık 80 ülke 2035 yılına kadar enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefine gönüllü destek verdi.
COP31 zirvesinde bir kez daha pekişen Türkiye'nin organizasyon başarısını muhalefet de ayakta alkışlamak zorunda kalıyor.
COP31'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den övgü geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde 10 kurultay organizasyonu yönettiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, COP31 zirvesi kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarını "son derece başarılı" olarak nitelendirdi.
Kendi parti kurultaylarında dahi bütün detayları bu derece kapsayan düzenli bir organizasyon görmediğini ifade eden CHP'li Gürsel Erol, bu tür ulusal süreçlerin siyaset üstü tutulması gerektiğine dikkat çekti.
COP31 organizasyonun sadece sonuç bildirgesi üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erol, süreci "Bu hükümet benim hükümetim, oy vermemiş olabilirim; bu devlet benim devletim" sözleriyle değerlendirdi.
Zirvenin kapanışında yaşanan aksaklıkların Türkiye'den kaynaklanmadığını kaydeden Erol, krizin asıl nedeninin COP31'in tüzüğü ve teşkilat yapısı olduğunu belirtti.
194 ülkenin katıldığı COP31 zirvesinde 193 ülkenin uzlaştığı bir kararın tek bir ülkenin "hayır" oyuyla engellenebilmesini "193 mü büyük, 1 mi büyük?" sorusuyla eleştirdi.
Değişmesi gereken temel hususun bu karar alma mekanizması olduğunu ifade eden CHP'li Gürsel Erol, Antalya'daki organizasyonda emeği geçen bütün bürokratlara teşekkür etti.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki konuşmasında şunları söyledi:
"Son derece başarılı bir hazırlık çalışması yaşandı. Bu işler böyle çok da siyaseten değerlendirecek işler değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Yani bizim kurultaylarımız bile çok dar kısa sayıda olduğu halde bu kadar düzenli, bu kadar organizasyonun bütün detayları düşünen bir organizasyon görmedik. Yalnızca bir sonuç bildirgesi ile ilgili yaşanan süreç üzerinden değerlendirmesi doğru değil.
Bu hükümet benim hükümetim. Ben oy vermemiş olabilirim. Bu devlet benim devletim. Bu COP 31 ile ilgili tabii ki aslında sorun bizden kaynaklı değil. Bence sorun COP 31'in yani tüzüğü mü diyelim, yapılanması mı diyelim, kuruluş teşkilat yapısı mı diyelim. Şimdi düşünün 194 ülke var. 193'ü bir şeye karar verip de biri vermediği zaman hayır dediği zaman ortak bildirge çıkmıyor. Tabii öyle bir şey olabilir mi? Yani 193 mü büyük bir mi? Bence değişmesi gereken bu. Bugün yaşanan krizin temelinde de aslında bu var. Bu işe çok emek verdiğiniz bürokrasinizde. Hepinizin emeğine sağlık. Hepinize teşekkür ederim."
YAVAŞ DA ÖVDÜ
ABB Başkanı Mansur Yavaş, COP 31 zirvesinde yaptığı değerlendirmede, "Gayet güzel bir organizasyon, gurur duyduk. Hem gelen misafirlerimizin katılımı açısından hem de organizasyon açısından oldukça büyük, tebrik ediyorum." demişti.