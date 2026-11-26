194 ülkenin katıldığı COP31 zirvesinde 193 ülkenin uzlaştığı bir kararın tek bir ülkenin "hayır" oyuyla engellenebilmesini "193 mü büyük, 1 mi büyük?" sorusuyla eleştirdi.

Değişmesi gereken temel hususun bu karar alma mekanizması olduğunu ifade eden CHP'li Gürsel Erol, Antalya'daki organizasyonda emeği geçen bütün bürokratlara teşekkür etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Son derece başarılı bir hazırlık çalışması yaşandı. Bu işler böyle çok da siyaseten değerlendirecek işler değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Yani bizim kurultaylarımız bile çok dar kısa sayıda olduğu halde bu kadar düzenli, bu kadar organizasyonun bütün detayları düşünen bir organizasyon görmedik. Yalnızca bir sonuç bildirgesi ile ilgili yaşanan süreç üzerinden değerlendirmesi doğru değil.

Bu hükümet benim hükümetim. Ben oy vermemiş olabilirim. Bu devlet benim devletim. Bu COP 31 ile ilgili tabii ki aslında sorun bizden kaynaklı değil. Bence sorun COP 31'in yani tüzüğü mü diyelim, yapılanması mı diyelim, kuruluş teşkilat yapısı mı diyelim. Şimdi düşünün 194 ülke var. 193'ü bir şeye karar verip de biri vermediği zaman hayır dediği zaman ortak bildirge çıkmıyor. Tabii öyle bir şey olabilir mi? Yani 193 mü büyük bir mi? Bence değişmesi gereken bu. Bugün yaşanan krizin temelinde de aslında bu var. Bu işe çok emek verdiğiniz bürokrasinizde. Hepinizin emeğine sağlık. Hepinize teşekkür ederim."