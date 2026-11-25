Fon meselesinde Beştepe'de kritik toplantı! Cevdet Yılmaz ve 2 bakan son gelişmeleri açıklayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon meselesindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenleyecek. Saat 19.00'da başlayacak toplantıda üç isim açıklamalarda bulunacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
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Fon meselesine ilişkin gelinen son durum, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Beştepe'de düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere kameralar karşısına geçecek.
BEŞTEPE'DE SAAT 19.00'DA ORTAK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 19.00'da başlayacak. Yılmaz, Gürlek ve Şimşek, fon meselesine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verecek.
GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLAYACAKLAR
Üç isim, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi