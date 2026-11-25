Fon meselesine ilişkin gelinen son durum, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Beştepe'de düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere kameralar karşısına geçecek.