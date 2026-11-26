ARAÇ ÇAMURA SAPLANDI Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde cansız bedeni barajda bulunan ve vücudunda darbe izleri tespit edilen Mehmet Ali Göksu'nun şüpheli ölümüne ilişkin arkadaşı Mehmet K. tutuklanırken 2 kişi daha gözaltına alındı.

Kayıp olarak aranan Mehmet Ali Göksu'nun cansız bedeni bulundu (Foto: DHA)

Mehmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp araçlarının çamura saplandığını, arkadaşı Göksu'nun yardım çağırmak için yanından ayrıldığını ve ondan bir daha haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.