Çamura saplanan araçtan barajdaki şüpheli ölüme: Mehmet Ali Göksu'nun arkadaşı tutuklandı, 2 kişi daha gözaltında
Karaman'ın Ermenek ilçesinde arkadaşının, araçlarının çamura saplanmasının ardından yardım çağırmak için yanından ayrıldığını öne sürdüğü 37 yaşındaki Mehmet Ali Göksu'nun cansız bedeni Balkusan Barajı'nda bulundu. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darbe izleri tespit edilen Göksu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada arkadaşı Mehmet K. tutuklandı, 2 kişi daha gözaltına alındı. Göksu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belirlenecek.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde cansız bedeni barajda bulunan ve vücudunda darbe izleri tespit edilen Mehmet Ali Göksu'nun şüpheli ölümüne ilişkin arkadaşı Mehmet K. tutuklanırken 2 kişi daha gözaltına alındı.
ARAÇ ÇAMURA SAPLANDI
Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti.
Mehmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp araçlarının çamura saplandığını, arkadaşı Göksu'nun yardım çağırmak için yanından ayrıldığını ve ondan bir daha haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU: DARBE İZLERİ
Mehmet Ali Göksu'nun cansız bedeni, salı günü arama yapan ekipler tarafından Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde bulundu. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kan ve darbe izi olduğu belirlenen Göksu'nun cenazesi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göksu'dan alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kesin ölüm nedeni de otopsi sonucu belirlenecek.
ARKADAŞI TUTUKLAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mehmet Ali Göksu'nun cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.
Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Göksu'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan, yanındaki arkadaşı Mehmet K. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken şüphe üzerine 2 kişi de gözaltına alındı.
Sandal'ın kayınpederinin evi kurşunlandı
Abdi'den sonra Ahmed'e de yeni görev