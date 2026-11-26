Madrid'de "Turan" rüzgarı! Arda Güler Türk dünyasında da gönülleri fethetti: "Selamünaleyküm" ile başlayan samimi diyalog
Real Madrid'in PSV Eindhoven’ı devirdiği maçta yıldızlaşan Arda Güler, Türk dünyasında da gönülleri fethetti. Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj sosyal medyada viral oldu. Kazakistanlı muhabir "Selamünaleyküm abi. Biz Kazakistanlıyız" diye söze girince Arda Güler aynı samimiyetle karşılık verip "Ooo aleykümselam. Hoş geldiniz" dedi. Türkçesi zayıf olduğu için özür dileyen muhabiri "Yok, estağfurullah" diyerek motive eden Güler, Kazak halkına da "Hepinizi çok seviyorum" mesajı gönderdi.
Genç yıldızın maç sonu bir Kazak televizyon kanalına verdiği röportajdaki samimi tavırları yürek ısıttı.
MADRİD'DE TURAN RÜZGARI: "SELAMÜNALEYKÜM ABİ"
Kazakistanlı muhabir "Selamünaleyküm abi. Biz Kazakistanlıyız" diyerek söze girince Arda Güler "Ooo aleykümselam. Hoş geldiniz" şeklinde yanıt verdi.
Daha sonra muhabir "Türkçem zayıf, kusura bakmayın" deyip Arda Güler'den özür diledi. Bunun üzerine milli futbolcu "Yok, estağfurullah" yanıtı verdi. Kazak muhabirin sorularını içtenlikle yanıtladı.
Güler'in mütevazı ve samimi tavırları büyük takdir topladı.
TÜRK DÜNYASINDA GÖNÜLLERİ FETHETTİ: HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM
Gazetecilerin çikolata hediye ettiği milli futbolcumuz, Kazakistan halkına da "Hepinizi çok seviyorum. Desteğiniz ve çikolata için teşekkürler" diyerek teşekkür etti.
Röportajın görüntüleri binlerce beğeni alırken Arda Güler Türk dünyasında gönülleri fethetti.
Bu sezon 8'inci asistini yapan Arda Güler'in forma giydiği 16 maçta 4 de golü bulunuyor.