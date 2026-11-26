Daha sonra muhabir "Türkçem zayıf, kusura bakmayın" deyip Arda Güler'den özür diledi. Bunun üzerine milli futbolcu "Yok, estağfurullah" yanıtı verdi. Kazak muhabirin sorularını içtenlikle yanıtladı. Güler'in mütevazı ve samimi tavırları büyük takdir topladı.





TÜRK DÜNYASINDA GÖNÜLLERİ FETHETTİ: HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM



Gazetecilerin çikolata hediye ettiği milli futbolcumuz, Kazakistan halkına da "Hepinizi çok seviyorum. Desteğiniz ve çikolata için teşekkürler" diyerek teşekkür etti.



Röportajın görüntüleri binlerce beğeni alırken Arda Güler Türk dünyasında gönülleri fethetti.