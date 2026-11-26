İsrail'de koalisyon düğümü! Eisenkot ve Golan anlaştı: Netanyahu'yu bekleyen senaryo ne?
İsrail'de hükümet kurma sürecinde koalisyon pazarlıkları hız kazandı. Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ile Yair Golan'ın Demokratlar Partisi, ittifak anlaşması imzalamak üzere uzlaştı. Anlaşma kapsamında Demokratlara dört bakanlık verilmesi planlanırken, Netanyahu'nun olası hamlelerine ilişkin uyarılar da gündeme geldi.
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde koalisyon pazarlıkları hız kazandı. Hükümeti kurmakla yetkilendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, koalisyon anlaşması imzalama konusunda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.
YASHAR VE DEMOKRATLAR PARTİLERİNİN ORTAK AÇIKLAMASI
Yashar Partisi ve Demokratlar Partisi tarafından yayımlanan ortak bildiride, Gadi Eisenkot ve Yair Golan'ın iki parti arasında bir ittifak anlaşması imzalanması hususunda mutabakata vardığı belirtildi. Söz konusu uzlaşı, Demokratlar Partisi lideri Golan'ın, Yashar Partisinin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile olası bir ulusal birlik hükümeti görüşmeleri yürütmesine tepki göstererek müzakereleri bir gün önce askıya almasının ardından gerçekleşti.
Demokratlar Partisinden yapılan resmi açıklamada, koalisyon anlaşmasının detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
- Bakanlık Dağılımı: Yetkileri genişletilmiş Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığı Demokratlar Partisine verilecek. Mevcut Toplumsal Eşitlik Bakanlığı ise Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine dahil edilecek.
- Meclis ve Yargı Komisyonları: Demokratlar Partisi, İsrail Meclisi Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu'na başkanlık edecek, Hakim Seçim Komitesi'nde temsil edilecek ve hükümet ile Meclis arasındaki koordinasyondan sorumlu bakanlık görevini üstlenecek.
Adalet Bakanlığı talebinden vazgeçilmesine ilişkin olarak parti açıklamasında, "Değişim hükümeti kurma kararlılığı ve ulusal sorumluluğun hızla hareket etmeyi, uzlaşmaya varmayı ve taviz verme iradesi göstermeyi gerektirdiği" ifade edildi. Anlaşmanın, yargı düzenlemesinin tamamen iptal edilmesini, yargı bağımsızlığının korunmasını ve Netanyahu hükümetinin sona erdirilmesini hedeflediği vurgulandı.
LİBERMAN'DAN MÜZAKERE SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Daha önce Eisenkot ile ilk koalisyon anlaşmasını imzalayan Evimiz İsrail Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından sürece dair açıklamalarda bulundu. Liberman, "Değişim Hükümeti"nin şekillenmeye başladığını ancak Binyamin Netanyahu'nun bu hükümetin kurulmasını engellemek için girişimlerde bulunacağını öne sürdü.
Liberman paylaşımında, Netanyahu'nun yeni bir seçim istediğini iddia ederek, bu amaçla "birlik hükümeti" müzakerelerini sonuna kadar uzatıp hükümet kurulmasını engellemek için bahaneler arayacağı değerlendirmesinde bulundu. Liberman ayrıca, Netanyahu'nun Eisenkot'a kendisinin ikinci sırada yer alacağı rotasyonlu bir başbakanlık formülü sunabileceği uyarısını yaptı.
BENNETT'İN "SİYONİST BİRLİK HÜKÜMETİ" ÖNERİSİ
Birlikte Listesi lideri ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de X hesabından yaptığı açıklamada benzer bir rotasyon formülünü gündeme getirdi. Daha önce Netanyahu'nun Likud Partisi ile Eisenkot'un ilk başbakan olacağı rotasyonlu bir koalisyon hükümeti teklifinde bulunan Bennett, İsrail için öncelikli seçeneğin "Eisenkot başkanlığında bir Siyonist birlik hükümeti" olduğunu savundu.
Bennett açıklamasında, Netanyahu ve Eisenkot ekipleriyle görüştüğünü belirterek bu formülün Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlik yapmasını sağlayacak bir ittifak olacağını ileri sürdü. Diğer koalisyon seçeneklerinin Haredilerin askerlik hizmetinden vazgeçmeyi veya Siyonist olmayan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere güvenmeyi gerektireceğini iddia eden Bennett, "Siyonist birlik hükümeti" kurulması yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
KOALİSYON PAZARLIKLARI SÜRÜYOR
Hükümet kurma görevini yürüten Gadi Eisenkot, Demokratlar Partisi ve Evimiz İsrail Partisi ile sağladığı uzlaşıların yanı sıra geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle de müzakerelerini sürdürüyor. Bununla birlikte, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurulması ihtimali de İsrail siyasetindeki gündemini koruyor.