LİBERMAN'DAN MÜZAKERE SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Daha önce Eisenkot ile ilk koalisyon anlaşmasını imzalayan Evimiz İsrail Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından sürece dair açıklamalarda bulundu. Liberman, "Değişim Hükümeti"nin şekillenmeye başladığını ancak Binyamin Netanyahu'nun bu hükümetin kurulmasını engellemek için girişimlerde bulunacağını öne sürdü.

Liberman paylaşımında, Netanyahu'nun yeni bir seçim istediğini iddia ederek, bu amaçla "birlik hükümeti" müzakerelerini sonuna kadar uzatıp hükümet kurulmasını engellemek için bahaneler arayacağı değerlendirmesinde bulundu. Liberman ayrıca, Netanyahu'nun Eisenkot'a kendisinin ikinci sırada yer alacağı rotasyonlu bir başbakanlık formülü sunabileceği uyarısını yaptı.