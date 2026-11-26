Sosyal medya kullanımının çocuklar arasında giderek yaygınlaşması, platformlarda ebeveyn denetimini yeniden gündeme getirdi. Özellikle çocukların ekran başında geçirdiği süre, karşılaştıkları içerikler ve çevrim içi güvenlikleri ailelerin en çok endişe duyduğu konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ABD merkezli sosyal medya platformu X, platformdaki ebeveyn denetimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

GÜNLÜK LİMİT KONULABİLECEK

Bu kapsamda ebeveynlerin çocuklarının platformda ne kadar vakit geçirdiğini görebileceği ve buna günlük limit koyabileceği aktarılan açıklamada, platformdaki içerik önerilerini ve videoları çocuklarının halihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, ebeveynlerin belirli kelimeleri filtreleyebilecekleri ve hassas medya içeriklerinin görüntülenmesini engelleyebilecekleri vurgulandı.

Ebeveynler, X'te çocuklarının karşılaştığı içerikleri filtreleyebilecek.

Ebeveynlerin, çocuklarının özel mesajlarını okuyamayacağı, arama veya görüntüleme geçmişlerini göremeyeceği, onların adına paylaşım yapamayacağı ve hesaplarına erişemeyeceği bilgisi paylaşıldı.