X'te kontrol anne babalara geçiyor! Çocuklar için yeni güvenlik adımı! Yeni sistem nasıl işleyecek?
ABD merkezli sosyal medya platformu X, 13-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik ebeveyn denetimi özelliğini kullanıma sundu. Yeni sistemle aileler, çocuklarının platformda geçirdiği süreyi takip ederek günlük kullanım sınırı belirleyebilecek, içerik önerilerini kısıtlayabilecek ve hassas paylaşımları engelleyebilecek. Ancak ebeveynler çocuklarının özel mesajlarını ve arama geçmişini göremeyecek.
Sosyal medya kullanımının çocuklar arasında giderek yaygınlaşması, platformlarda ebeveyn denetimini yeniden gündeme getirdi. Özellikle çocukların ekran başında geçirdiği süre, karşılaştıkları içerikler ve çevrim içi güvenlikleri ailelerin en çok endişe duyduğu konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ABD merkezli sosyal medya platformu X, platformdaki ebeveyn denetimlerine ilişkin açıklama yapıldı.
EBEVEYN DENETİMİ ÖZELLİĞİ
Platformda, 13-17 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere yönelik yeni ebeveyn denetimi özelliklerinin kullanıma sunulduğu belirtilen açıklamada, "Ebeveynler, çocuklarının kendi hesapları üzerindeki hakları devam ederken, platformdaki deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olabilecek." ifadesi kullanıldı.
GÜNLÜK LİMİT KONULABİLECEK
Bu kapsamda ebeveynlerin çocuklarının platformda ne kadar vakit geçirdiğini görebileceği ve buna günlük limit koyabileceği aktarılan açıklamada, platformdaki içerik önerilerini ve videoları çocuklarının halihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırabilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, ebeveynlerin belirli kelimeleri filtreleyebilecekleri ve hassas medya içeriklerinin görüntülenmesini engelleyebilecekleri vurgulandı.
Ebeveynlerin, çocuklarının özel mesajlarını okuyamayacağı, arama veya görüntüleme geçmişlerini göremeyeceği, onların adına paylaşım yapamayacağı ve hesaplarına erişemeyeceği bilgisi paylaşıldı.