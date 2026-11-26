İş seyahatinden planlanandan erken döndüğü belirtilen Karagöz'ün, eşi Asiye Karagöz'ü M.K. ve A.D. isimli iki kişiyle evde gördükten sonra çıkan kavgada hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Karagöz, eşi Asiye Karagöz'ü aynı sitede yaşadıkları belirtilen M.K. ve A.D. ile birlikte gördü. Bunun üzerine Karagöz ile evdeki iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, Karagöz'ün darbedildikten sonra boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, eşi ile birlikte evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, olayın perde arkasını aydınlatmak için sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

İş seyahatinden erken dönen Karagöz'ün evinde yaşanan kavga cinayetle sonuçlandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Yeni Asır'ın haberine göre, kavga sırasında Fedai Karagöz darbedildi ve boğularak öldürüldü. Sabaha karşı evden gelen gürültü ve boğuşma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yerde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 49 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





EŞİ VE 2 ŞÜPHELİ BAŞKA ODADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D. isimli iki şüpheliyi başka bir odada buldu.

Üç kişi gözaltına alınırken, olay sırasında evde alkol alındığı ve kavga yaşandığı yönündeki bilgiler de soruşturma kapsamında değerlendirilmeye başlandı.