Denizli'deki iş insanı cinayetinde yasak aşk iddiası! İş seyahatinden erken döndü, evinde korkunç sonla karşılaştı
Denizli'de iş seyahatinden erken dönen 49 yaşındaki mermer firması sahibi Fedai Karagöz, evinde çıkan kavganın ardından elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. İddiaya göre, eşi Asiye Karagöz'ü M.K. ve A.D. ile evde gören iş insanı, çıkan tartışmada darbedilip boğularak öldürüldü. Komşuların ihbarıyla ortaya çıkan cinayetin ardından Karagöz'ün eşi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Öfkeli yakınlarının saldırmak istediği şüphelileri polis ekipleri linç edilmekten kurtardı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 49 yaşındaki iş insanı Fedai Karagöz'ün evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İş seyahatinden planlanandan erken döndüğü belirtilen Karagöz'ün, eşi Asiye Karagöz'ü M.K. ve A.D. isimli iki kişiyle evde gördükten sonra çıkan kavgada hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, Karagöz'ün darbedildikten sonra boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, eşi ile birlikte evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, olayın perde arkasını aydınlatmak için sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
İŞ SEYAHATİNDEN ERKEN DÖNÜNCE EVDE KAVGA ÇIKTI
Olay, Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, mermer firması sahibi Fedai Karagöz, iş seyahatinden erken dönerek sabaha karşı evine geldi.
Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Karagöz, eşi Asiye Karagöz'ü aynı sitede yaşadıkları belirtilen M.K. ve A.D. ile birlikte gördü. Bunun üzerine Karagöz ile evdeki iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU
Yeni Asır'ın haberine göre, kavga sırasında Fedai Karagöz darbedildi ve boğularak öldürüldü. Sabaha karşı evden gelen gürültü ve boğuşma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yerde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 49 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİ VE 2 ŞÜPHELİ BAŞKA ODADA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D. isimli iki şüpheliyi başka bir odada buldu.
Üç kişi gözaltına alınırken, olay sırasında evde alkol alındığı ve kavga yaşandığı yönündeki bilgiler de soruşturma kapsamında değerlendirilmeye başlandı.
YASAK AŞK İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında Asiye Karagöz ile M.K. arasında ilişki bulunduğu iddiası üzerinde duruluyor. Asiye Karagöz'ün eşinin evde bulunmadığı sırada M.K. ve arkadaşı A.D.'yi eve çağırdığı, Fedai Karagöz'ün beklenmedik şekilde dönmesi üzerine kavga çıktığı ihtimali araştırılıyor.
Olayın nasıl geliştiğinin belirlenmesi amacıyla tarafların ifadeleri ve elde edilen deliller inceleniyor.
ÖFKELİ YAKINLARI ŞÜPHELİLERE SALDIRMAK İSTEDİ
Fedai Karagöz'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, gözaltına alınan eşi Asiye Karagöz ile M.K. ve A.D.'ye tepki gösterdi. Şüphelilere saldırmak isteyen kalabalığa polis ekipleri müdahale etti.
Ekipler, 3 şüpheliyi güçlükle polis araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı ve linç girişimini önledi.
SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
Polis ekipleri, cinayetin öncesinde ve sonrasında yaşananları belirlemek amacıyla sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Fedai Karagöz'ün eve geliş saati, şüphelilerin hareketleri ve olayın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması için çok yönlü soruşturma sürüyor.