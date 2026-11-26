Türkiye’den AP’nin Libya kararına sert tepki: Libya mutabakatına yönelik iddialar mesnetsiz
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun Türkiye–Libya deniz yetki alanları mutabakatını “geçersiz ve hükümsüz” olarak niteleyen kararını reddetti. Kararı “taraflı ve mesnetsiz” olarak niteleyen Ankara, AB’nin deniz yetki alanlarını sınırlandırma yetkisi bulunmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) 26 Kasım'da Strazburg'da kabul ettiği Türkiye–Libya kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık, Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında alınan kararı reddettiğini açıkladı.Ankara AP'nin Libya kararını reddetti
ANKARA, AB'YE KENDİ MAHKEMESİNİN KARARINI HATIRLATTI
AB'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığını belirten Bakanlık, bu hususun AB Adalet Divanının kendi kararıyla da ortaya konduğunu kaydetti.
Dışişleri, AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak siyasi saiklerle kararlar almasını "beyhude bir çaba" olarak niteledi. Ankara, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini öne çıkardı. Bakanlık, AB yetkililerinden bölgede iş birliğini teşvik eden bir yaklaşım benimsemelerini istedi.
AP, ATİNA'NIN SAHTE TEZLERİNE DESTEK VERDİ
Türkiye–Libya mutabakatının onaylanmasını kınayan AP, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Parlamento, mutabakatın üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bu ülkeler bakımından hukuki sonuç doğuramayacağını öne sürdü. Kararda Girit ve On İki Ada'nın deniz yetki alanlarına ilişkin Yunan tezlerine de destek verildi.
Ankara ise Doğu Akdeniz'de sınırlandırmanın hakkaniyet temelinde yapılmasını savunuyor. Türkiye'nin itirazı, Anadolu kıyılarının önündeki adalara sınırlandırmada tam etki verilmesinin Türkiye'nin kıta sahanlığını orantısız biçimde daraltmasına dayanıyor.
MALİ İŞ BİRLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRME VE YAPTIRIM ÇAĞRISI
AP, mutabakatın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin AB fonlarından destek almaması için Avrupa Komisyonundan Türkiye ve Libya ile mali iş birliğini gözden geçirmesini istedi. Parlamento, mutabakatın uygulanmasının AB üyelerinin egemenlik haklarını ihlal etmesi halinde ilgili kişi ve kuruluşlara yönelik hedefli tedbirlerin değerlendirilmesi için AB Konseyine çağrıda bulundu.
Kararda, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine de yer verildi. AP, denizaltı altyapısı ve enerji koridorlarının korunması gerekçesiyle Kızıldeniz'deki Aspides Operasyonu modelinden yararlanılarak AB'nin Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliği rolünün güçlendirilmesini istedi.