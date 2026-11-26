AP, Atina’nın Girit ve On İki Ada tezlerine destek verdi, yaptırım çağrısı yaptı.

MALİ İŞ BİRLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRME VE YAPTIRIM ÇAĞRISI

AP, mutabakatın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin AB fonlarından destek almaması için Avrupa Komisyonundan Türkiye ve Libya ile mali iş birliğini gözden geçirmesini istedi. Parlamento, mutabakatın uygulanmasının AB üyelerinin egemenlik haklarını ihlal etmesi halinde ilgili kişi ve kuruluşlara yönelik hedefli tedbirlerin değerlendirilmesi için AB Konseyine çağrıda bulundu.

Kararda, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine de yer verildi. AP, denizaltı altyapısı ve enerji koridorlarının korunması gerekçesiyle Kızıldeniz'deki Aspides Operasyonu modelinden yararlanılarak AB'nin Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliği rolünün güçlendirilmesini istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN