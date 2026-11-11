Dolap kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte Vespa Primavera 125 kazanan talihliler
Dolap kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Vespa Primavera 125 2026 model motosikleti kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Kazanan isimler, ikramiye teslim tarihleri ve başvuru detayları haberimizde.
Giriş Tarihi:
Dolap kampanyasının 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Vespa Primavera 125 2026 model motosiklet kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 26 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 11 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
Vespa PRIMAVERA 125 2026 Model Motosiklet
katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.12.2026 tarihine
kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak
Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri
eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu
ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal
yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam