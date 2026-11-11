Dolap kampanyasının 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Vespa Primavera 125 2026 model motosiklet kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 26 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 11 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Vespa PRIMAVERA 125 2026 Model Motosiklet Talihli Durumu Ad Soyad / İl Asil Talihlisi Saliha Yıldırım / İstanbul Yedek Talihlisi Samet Yavaşcan / Çanakkale

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Bu kampanya MPİ'nin 25.08.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-95697 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 08.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 765.105katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.12.2026 tarihinekadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. BayrakSok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgelerieksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına builan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasalyükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.