İstanbul Tuzla'da Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup'un akrabalarının yaşadığı aile apartmanı kurşunlandı. 22 Kasım sabahı meydana gelen saldırının ardından aile üyelerine yurt dışı numaralarından tehdit mesajları gönderildi. Mesajlarda, "Cihan Sütşurup bize olan borcunu ödeyecek" ifadeleri kullanılırken, saldırı anına ait görüntüler de paylaşıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada biri 16 yaşında 2 şüpheli, olaydan yaklaşık 12 saat sonra yakalandı.