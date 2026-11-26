Mustafa Sandal'ın eşinin ailesine silahlı saldırı! Önce apartmanı kurşunladılar sonra tehdit mesajı gönderdiler: O Anlar kamerada
Mustafa Sandal’ın eşinin ailesine ait Tuzla’daki apartmana düzenlenen silahlı saldırıda 2 şüpheli, 12 saat içinde yakalandı. Aileyi yurt dışı numaralarından gelen mesajlarla tehdit eden şüphelilerin, saldırıyı para karşılığında gerçekleştirdikleri belirlendi. Saldırı ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Tuzla'da Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup'un akrabalarının yaşadığı aile apartmanı kurşunlandı. 22 Kasım sabahı meydana gelen saldırının ardından aile üyelerine yurt dışı numaralarından tehdit mesajları gönderildi. Mesajlarda, "Cihan Sütşurup bize olan borcunu ödeyecek" ifadeleri kullanılırken, saldırı anına ait görüntüler de paylaşıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada biri 16 yaşında 2 şüpheli, olaydan yaklaşık 12 saat sonra yakalandı.
AİLE APARTMANINA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Olay, 22 Kasım sabahı Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşinin babası Cihan Sütşurup'un akrabalarının yaşadığı aile apartmanı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İddiaya göre, bölgeye yaya olarak gelen şüpheliler binaya birden fazla kez ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırının ardından mağdurlar R.G. ve H.G. polise başvurarak şikâyetçi oldu.
SALDIRI VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA
Aile apartmanına yönelik silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerden birinin binaya ateş açtığı, diğerinin ise saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği görüldü.
Şüphelilerin ticari taksiye bindikleri ve kaçış güzergâhındaki hareketleri de kameralara yansıdı.
TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİP SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR
Aile üyeleri, kurşunlama olayından sonra yurt dışı numaralarından tehdit mesajları aldıklarını belirtti. Mesajlarda, "Cihan Sütşurup bize olan borcunu ödeyecek" ifadelerinin yer aldığı, saldırıya ilişkin videoların da gönderildiği öğrenildi.
Şikâyet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
TAKSİDEN UNUTULAN TELEFON ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların izini sürdü. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden yaya olarak kaçtıkları, ardından bir ticari taksiye binerek bölgeden ayrıldıkları belirlendi.
Polisin çalışmasında, şüphelilerden birinin kaçış sırasında bindiği takside cep telefonunu unuttuğu ortaya çıktı. Telefonunu almak için aynı taksiye yeniden binen şüpheli, takibin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yakalandı.
İKİNCİ ŞÜPHELİ OTELDE GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 19 yaşındaki Suriye uyruklu Zahir A. ile 16 yaşındaki S.F. gözaltına alındı. Zahir A.'nın 7, S.F.'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Zahir A. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, yaşı küçük olan S.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları silahın yerini de gösterdikleri öğrenildi. Silah, Üsküdar Namazgah Caddesi üzerindeki bir yeşil alanda bulundu.
YURT DIŞINDAN TALİMAT ALDIKLARINI SÖYLEDİLER
Şüphelilerin ifadelerinde, saldırıya uğrayan aileyi tanımadıklarını ve kurşunlama olayını yurt dışından aldıkları talimat doğrultusunda para karşılığında gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin, saldırının ardından vaat edilen parayı alamadıkları da belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.