Bahçeli'yi ziyaret eden heyet geçtiğimiz 22 Kasım'da İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet dün (25 Kasım) Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti.

İKİNCİ TEMAS KILIÇDAROĞLU İLE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci temas hattı CHP ile gerçekleşti.

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.

SÜREÇ NE AŞAMADA?



Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak 19 üyeli İzleme Komisyonu'nun oluşturulma aşamasına gelindi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilere üye isimlerini 30 Kasım 2026 Pazartesi saat 17.00'ye kadar bildirmeleri için resmi yazı gönderdi. Dağılım AK Parti 9, Yeni Parti 3, DEM Parti 2, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ve Yeni Yol Partisi 1 şeklinde planlandı. MHP (Feti Yıldız ve Muhammed Levent Bülbül) ile CHP (İnan Akgün Alp) üyelerini açıkladı. Yeni Parti ve İYİ Parti ise üye vermeyeceğini açıkladı. Süreç, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarını boşaltması ile birlikte izleme aşamasına geçmiş durumda.