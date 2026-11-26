Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar: Bahçeli, DEM Parti'nin ardından Kılıçdaroğlu ile görüştü
Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de İzleme Komisyonu hazırlıkları sürerken Ankara'da kritik temaslar hız kazandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Görüşme 40 dakika sürerken MHP lideri Bahçeli daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. TBMM'de İzleme Komisyonu hazırlıkları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP ile temasa geçti.Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti
BAHÇELİ DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ
MHP lideri Bahçeli, TBMM'de DEM Parti heyetini kabul etti.
Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Sürecin geldiği aşama ve bu dönemin hukuki ve siyasi gereklilikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi
Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapılacağı kaydedildi.
Bahçeli'yi ziyaret eden heyet geçtiğimiz 22 Kasım'da İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet dün (25 Kasım) Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti.
İKİNCİ TEMAS KILIÇDAROĞLU İLE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci temas hattı CHP ile gerçekleşti.
Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.
SÜREÇ NE AŞAMADA?
Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak 19 üyeli İzleme Komisyonu'nun oluşturulma aşamasına gelindi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilere üye isimlerini 30 Kasım 2026 Pazartesi saat 17.00'ye kadar bildirmeleri için resmi yazı gönderdi. Dağılım AK Parti 9, Yeni Parti 3, DEM Parti 2, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ve Yeni Yol Partisi 1 şeklinde planlandı. MHP (Feti Yıldız ve Muhammed Levent Bülbül) ile CHP (İnan Akgün Alp) üyelerini açıkladı. Yeni Parti ve İYİ Parti ise üye vermeyeceğini açıkladı. Süreç, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarını boşaltması ile birlikte izleme aşamasına geçmiş durumda.