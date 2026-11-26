Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emeklilerin uzun süredir yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmadıklarını belirten Yılmaz, yapılacak iyileştirmelerin bütçe imkanları ve makroekonomik istikrar çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları açıklaması. ( Fotoğraflar: AA)

"İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇABA İÇİNDEYİZ"

İşte o ifadeler:

"Seçim tarihi üzerinden birtakım varsayımlar ve spekülasyonlar yaparak sosyal amaçlı çalışmalarımızı bununla ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle emeklilerimizle ilgili bir çalışmamız üzerinden bu tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Bizim burada kesinlikle bütçe disiplinini bozma gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Tam tersine, emeklilerimizin uzun zamandır yaşadığı meseleler var. Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman bu kesimin meselelerine kayıtsız kalan bir siyasi anlayışa sahip olmadı. Bunu da defalarca ortaya koydu.

Dolayısıyla burada bir iyileştirmeye yönelik çaba içindeyiz. Ancak bu çabayı da tabii ki bütçe imkanlarımız ve genel makroekonomik istikrarımızla birlikte ele alıyoruz.

"BÜTÇEMİZİN İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRDİK"

Bütçemizi hazırlarken bunu zaten bütçemiz içerisinde değerlendirdik. Ben bunu Meclisteki bütçe sunumunda da ifade ettim. Bütçemizi, bunun hesabını da yaparak hazırladık. O hesabın ötesine geçen bir gelişme olursa gerekli tedbirleri alırız. Yine bütçe dengelerimizi koruyarak bu süreci yönetiriz."