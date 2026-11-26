Uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhşa aracılık suçlarını kapsayan soruşturmalar sürüyor. Yeni operasyon dalgasının bir ucu YENİ Parti 'ye dokundu. Mavi Vatan'a "masal" diyen YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında YENİ Partili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" ile "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarını kapsadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldığı öğrenildi.

"EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ BULUNDU" İDDİASI

Operasyon kapsamında Aras Tan'ın ikametinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü.



Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve şüphelinin hukuki durumunun ne olacağı ise yürütülen adli işlemlerin ardından netleşecek.