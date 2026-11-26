"Mavi Vatan'a masal" diyen kafanın eseri: YENİ Partili Namık Tan’ın oğlu Aras Tan uyuşturucudan alındı
Narko-fuhuş soruşturmaları YENİ Parti'ye uzandı... Mavi Vatan'a "masal" diyen YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan, Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aras Tan’ın evinde esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü. Namık Tan’ın ise ağzını bıçak açmıyor...
Uyuşturucu ticareti, kullanımı ve fuhşa aracılık suçlarını kapsayan soruşturmalar sürüyor. Yeni operasyon dalgasının bir ucu YENİ Parti'ye dokundu.
Mavi Vatan'a "masal" diyen YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında YENİ Partili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" ile "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarını kapsadığı belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere yönelik adreslerde arama yapıldığı öğrenildi.
"EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ BULUNDU" İDDİASI
Operasyon kapsamında Aras Tan'ın ikametinde yapılan aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği öne sürüldü.
Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve şüphelinin hukuki durumunun ne olacağı ise yürütülen adli işlemlerin ardından netleşecek.
NAMIK TAN SUS PUS!
Öte yandan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.
MYK'YA GİREMEDİ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün açıkladığı 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde Namık Tan'ın yer almaması siyaset kulislerinde çokça konuşulmuştu.