"Seçim 2028 yılında olacak. Seçimlerle ilgili spekülatif iddialara itibar etmeyin. Bir ay veya iki ay önce yapılabilir mi? Bu erken seçim olarak nitelendirilemez."

"BİR AY VEYA İKİ AY ÖNCE YAPILABİLİR Mİ? BU ERKEN SEÇİM OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen fon toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyaset gündeminde yer alan erken seçim ve baskın seçim iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim tarihinde herhangi bir tartışma bulunmadığını dile getiren Yılmaz, kamuoyuna spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

"LİDERLİK HER ZAMANDAN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Yılmaz, "Dünyanın bu zor döneminde liderlik her zamandan daha önemli hale geldi. Seçim tarihinde bir tartışma yok. Bunun üzerinden bir takım tartışmalar yapıp yaptığımız çalışmaları bununla ilişkilendirilmemesi doğru değil" ifadelerinde bulundu.

Seçimlerin bir veya iki ay öne alınması ihtimalinin erken seçim değil, "öne alınmış seçim" olarak değerlendirildiğini dile getiren Yılmaz, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik bir perspektife sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın ekonomik ve jeopolitik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Yılmaz, bu süreçte tecrübeli ve dirayetli liderliğin öneminin arttığını savundu. Erdoğan'ın adaylığına bu çerçevede baktıklarını ifade eden Yılmaz, seçim tarihi konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını yineledi.

"BAKAN ŞİMŞEK: BÜTÇEYİ HAZIRLARKEN CUMHURBAŞKANINA ERKEN SEÇİMİ SORDUK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, "Erken seçim hiçbir şekilde gündemde değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu sorduk. Açık konuşayım, 2028'den önce bir seçim asla gündeme gelmedi." ifadelerini kullandı.