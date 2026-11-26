İsrail Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tribünlerinde açılan Filistin'e destek pankartları nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise baskılara boyun eğmeyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa karşılaşmasında da Filistin'in yanında durmaya devam etmişti.

Bugün ise gözler Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmaya çevrilirken, siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde açtıkları pankartla İsrail'in soykırım politikalarına karşı net bir duruş sergiledi.

BATUM'DA MAÇ SAATİ ÖNCESİ ANLAMLI MESAJ: "İŞGALE İSYAN, FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Batum'da toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, hazırladıkları Filistin destek pankartını açtı.

Açılan pankartta yer alan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" ifadeleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TÜRK FUTBOLUNUN ORTAK DURUŞU

Galatasaray tribünlerinin ardından Beşiktaş taraftarının da İsrail temsilcisiyle oynanacak maç öncesi verdiği bu mesaj, Türk futbol kamuoyunda Filistin davasına verilen kararlı desteğin göstergesi oldu.

Beşiktaş taraftarına sert müdahale geldi