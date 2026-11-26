Altın fiyatlarındaki sert düşüşle paketli gram altın bulmak zorlaştı! "Vatandaşların panik yapmasına gerek yok"
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert geri çekilme, ekranlarda 5 bin 800 lira sınırının görülmesiyle alım iştahını bir anda patlattı. Yatırımcıların fiziki altına yönelmesi üzerine cumartesi gününden bu yana piyasada paketli gram altın bulmak zorlaştı. Finans Analisti İslam Memiş, rafinerilerdeki yoğunluğun ne zaman hafifleyeceğini ve piyasadaki sert dalgalanmanın seyrini değerlendirdi.
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