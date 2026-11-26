Altında son günlerde peş peşe gelen sert satışlar, uzun süredir gündemde olmayan bir eşiği yeniden konuşulur hale getirdi. Ekranlarda gram altının 5 bin 800 lira sınırına kadar gerilemesiyle yatırımcıların aklında "5 bin liranın altına iner mi?" sorusu belirdi. Düşüşü alım fırsatı olarak görenler kuyumculara yönelince ise tezgahlarda paketli gram altın bulmak zorlaştı.

Üstelik piyasadaki hareketlilik tek yönlü değil. Sabah saatlerinde hızla yukarı tırmanan fiyatlar, gün ortasında yeniden geri çekilebiliyor. Fiziki altındaki bu sıkışıklığın ne kadar süreceği ve fiyatların hangi bantta dengeleneceği ise piyasaların en çok merak ettiği başlık oldu.