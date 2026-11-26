Terörsüz bölgeye topyekun sabotaj! PJAK siyonist saldırganlığa aparat: Erbil-Bağdat gerildi... İran 'Rojhilat İttifakı'nı vurdu
Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli halkası olan "terörsüz bölge" hedefi topyekun sabotajlarla karşı karşıya. Suriye'de SDG lağvedildi. Irak'ın kuzeyinde PKK mağaraları boşaltmayı sürdürürken Sincar'daki terör uzantıları Irak ordusuna entegre oldu. İran'da ise PJAK merkezli sorun büyüyor. Tahran, Erbil ve Süleymaniye'de sözde "Rojhilat İttifakı"nı vurdu... Bu noktada Ankara, "Siyonist saldırganlık PJAK'ı terörsüz bölgeden uzaklaştırmak istiyor" diyerek Suriye-Irak-İran denkleminde atılacak olan "terörsüzleştirme" adımlarının birbirinden ayrılamayacağını vurguluyor. IKBY-Bağdat hattında gerilimin zamanlaması ise dikkat çekiyor.
IKBY'deki Barzani-Talabani kırılmasının ardından Erbil-Bağdat hattında "petrol-sınır" kavgası patlak verdi.
Irak hükümetinin "Zaho'dan Basra'ya kadar petrol ve sınırlar bizim" resti sonrası her iki kanatta da askeri hareketlilik baş gösterdi.
PKK'nın mağaraları boşalttığı, Sincar'daki terör uzantılarının Irak ordusuna entegre olduğu bir zamanda Erbil-Bağdat hattındaki gerilim "Terörsüz bölgeye sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Bir yandan da PJAK merkezli sorun büyüyor...
Ankara, "Siyonist saldırganlık PJAK'ı terörsüz bölgeden uzaklaştırmak istiyor" diyerek Suriye-Irak-İran denkleminde atılacak olan "terörsüzleştirme" adımlarının birbirinden ayrılamayacağını vurguluyor.
Nitekim İsrail, Türkiye'yi çevreleyecek bölgesel bir kaosun fitilini ateşlemeye zemin arıyor. ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" isteyen PJAK ise sahada siyonist lejyonerlik yapmayı sürdürüyor.
İRAN HEM PJAK'I HEM DE İRAN KDP'SİNİ VURDU
İran ise PJAK'ı ve İran KDP'sini vurmaya devam ediyor.
IKBY merkezli basına göre, Erbil ve Süleymaniye'deki noktalara İHA'lar ile saldırı düzenlendi.
Süleymaniye'nin Pencwin vilayetinde bulunan PJAK mevzilerine dört İHA ile, Erbil İKDP kamplarına üç İHA ile saldırı düzenlendi.
SÖZDE ROJHİLAT İTTİFAKI ANKARA DUVARINA TOSLAMIŞTI
Bölgede daha önce MOSSAD ve CIA'in desteğiyle kurulmak istenen sözde Rojhilat İttifakı "Ankara" duvarına toslamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem Barzanileri hem de Talabanilere "Lejyonerlik yapmayın" uyarısında bulunmuştu. Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini isteyen, sözde 'Rojhilat İttifakı'na da "İran'a saldırırsan hava koruma desteği veririz" teklifi yapan ABD Başkanı Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine gelmişti.
PJAK: SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ
PJAK'ın sözde Eş Başkanı Emir Kerimi geçtiğimiz yıl, PKK'nın silah bırakma kararına uymayacaklarını duyurmuştu. Kerimi, "Silah bırakma kararı PKK'nın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz, bunu açıkça söylüyoruz. PJAK, PKK ile aynı ideoloji ve yönetim sistemini takip ediyor ve Öcalan'ı kendi lideri olarak görüyor. PJAK'ın kararı farklıdır. PKK'nın fesih kararı bizim için geçerli değildir" demişti.
BAHÇELİ: PJAK SİLAHLARINI BIRAKIP BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ADIM ATMALI
Bu noktada akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı uyarı geldi.
Bahçeli, "PJAK silahlarını bırakmalı, bölgesel barış için adım atılmalı" demişti.