IKBY'deki Barzani-Talabani kırılmasının ardından Erbil-Bağdat hattında "petrol-sınır" kavgası patlak verdi.



Irak hükümetinin "Zaho'dan Basra'ya kadar petrol ve sınırlar bizim" resti sonrası her iki kanatta da askeri hareketlilik baş gösterdi.



PKK'nın mağaraları boşalttığı, Sincar'daki terör uzantılarının Irak ordusuna entegre olduğu bir zamanda Erbil-Bağdat hattındaki gerilim "Terörsüz bölgeye sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirdi.