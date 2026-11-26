Tarım ve Orman Bakanlığı , gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi için ülke genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde alınan numuneler 41 gıda kontrol laboratuvarında analiz edilirken, mevzuata aykırı ürünler için toplatma ve idari yaptırım süreçleri işletiliyor. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar ve en sık karşılaşılan usulsüzlüklerle ilgili bilgi verdi.

Taklit ve tağşiş denetimlerinde en çok et ve süt ürünleri, bal, baharat ve zeytinyağında usulsüzlük tespit ediliyor. (Fotoğraf: DHA)

TAKLİT VE TAĞŞİŞİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ 6 GIDA GRUBU

Varlık'ın açıklamasına göre taklit ve tağşişe farklı ürünlerde rastlansa da bazı gıda grupları öne çıkıyor. En sık karşılaşılan ürünler şöyle sıralanıyor: