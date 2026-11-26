Sofranıza kadar giriyor! Gıda sahtekarlığında başı çeken 6 ürün: Alışveriş yaparken bunlara dikkat
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, taklit ve tağşişin en sık görüldüğü gıda ürünlerini açıkladı. Et ve süt ürünleri, bal, baharat ve zeytinyağı ilk sıralarda yer alırken tüketicilere alışverişte etiket ve ürün bilgilerini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi için ülke genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde alınan numuneler 41 gıda kontrol laboratuvarında analiz edilirken, mevzuata aykırı ürünler için toplatma ve idari yaptırım süreçleri işletiliyor. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar ve en sık karşılaşılan usulsüzlüklerle ilgili bilgi verdi.
TAKLİT VE TAĞŞİŞİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ 6 GIDA GRUBU
Varlık'ın açıklamasına göre taklit ve tağşişe farklı ürünlerde rastlansa da bazı gıda grupları öne çıkıyor. En sık karşılaşılan ürünler şöyle sıralanıyor:
TAKLİT VE TAĞŞİŞ ARASINDAKİ FARK NE?
Gıda sahtekârlığında kullanılan taklit ve tağşiş yöntemleri birbirinden ayrılıyor. Taklitte farklı bir ürün, orijinal bir gıdaymış gibi tüketiciye sunuluyor. Tağşişte ise ürüne yabancı madde katılıyor veya değerli bileşenleri azaltılıyor.
Varlık, iki uygulamanın tüketici açısından oluşturduğu riske ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Taklit ürünler, içeriği uygun, özellikleri uygun ürün olarak piyasaya sunuluyor. Birebir orijinaliymiş gibi taklit ederek farklı bir ürün piyasaya sunuluyor. Tağşişte ise orijinaline uygun dışarıdan yabancı bir madde katılması, değerli bileşenlerin azaltılması anlamına geliyor. Bu hem ekonomik bir kazançta haksızlık olmasının yanında tüketicinin sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebiliyor"
25 BİN NUMUNEDE 2 MİLYON ANALİZ YAPILDI
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 41 gıda kontrol laboratuvarında ürünlerin güvenilirliği bilimsel analizlerle inceleniyor. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda yaklaşık 750 farklı analiz gerçekleştiriliyor. Bunların 272'si akredite analizlerden oluşuyor.
Bu yıl yaklaşık 25 bin numune üzerinde 2 milyon civarında analiz yaptıklarını belirten Varlık, yıl sonuna kadar bu sayının aşılmasını beklediklerini söyledi.
YURT DIŞINDAN DA ANALİZ TALEP EDİLİYOR
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı yalnızca Türkiye'deki illerden değil, farklı ülkelerden de analiz talebi alıyor. Varlık, Polonya, Kuzey İrlanda, yaz aylarında İtalya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Türk cumhuriyetlerinden özel istek kapsamında numune gönderildiğini belirtti.
GIDA ALIŞVERİŞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Taklit ve tağşiş riskine karşı tüketicilerin de dikkatli olması gerekiyor. Varlık, alışveriş sırasında ürünlerin etiket bilgilerinin okunmasını, son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihlerinin kontrol edilmesini önerdi.
Ambalajı bozuk, etiketsiz veya yapısı değişmiş ürünlere karşı uyarıda bulunan Varlık, fiyatın çok ucuz olmasının tek başına taklit veya tağşiş göstergesi sayılamayacağını da vurguladı. Kesin tespitin ancak ileri teknoloji cihazlarla yapılan laboratuvar analizleri sonucunda mümkün olduğunu belirtti.
ŞÜPHELİ GIDA ÜRÜNLERİ NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?
Tüketiciler, alışveriş merkezlerinde ve restoranlarda karşılaştıkları gıda güvenliği ihlallerini ALO 174 Gıda Hattı ve Tarım Cebimde uygulaması üzerinden bildirebiliyor. İhbarların ardından denetim ekipleri ilgili işletmede inceleme yapıyor, gerekli görülmesi halinde numune alarak laboratuvara gönderiyor.
Vatandaşların ücret karşılığında laboratuvarlara özel analiz başvurusu da yapabildiğini belirten Varlık, şikâyetlerin denetim sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.
Öte yandan, insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ya da satan firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi üzerinden açıklanıyor. Duyurularda firma adı, ürün, marka, parti ve seri numaralarına yer veriliyor.