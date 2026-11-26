Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı, Avrupa Parlamentosunun (AP) 24 Kasım'daki Genel Kurulunda tartışıldı. Yunanistan 'ın aşırı sağcı Foni Logikis partisinin lideri ve AP milletvekili Afroditi Latinopoulou, Doğu Akdeniz'deki yetki alanı tartışmasını Türkiye'ye yönelik bir hakaret kürsüsüne çevirdi.

Libya mutabakatı AP gündeminde! Yunan vekilden Türkiye’ye küstah hakaret.

AP KÜRSÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE HAKARET

"Türkiye'nin tarihi yoktur. Sabıka kaydı vardır." sözleriyle Türkiye'ye hakaret eden Latinopoulou, Süryaniler, Ermeniler ve Pontus Rumlarına ilişkin sözde soykırım iddialarını tekrarlayarak Ankara'yı suçladı.

Kıbrıs ve Ege üzerinden de Türkiye'yi hedef alan Latinopoulou, Ankara'nın Yunanistan'ı "casus belli" (savaş sebebi) ile tehdit ettiğini öne sürdü. Göçmenleri de hedef gösteren Yunan vekil, "Türkiye, AB'yi içeriden fethetmek amacıyla İslamcı kaçak göçmen sürülerini buraya sevk eden devlettir." dedi.

MUTABAKATA "SAÇMA" DEDİ, AB'YE İLİŞKİLERİ KESME ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatı "hukuka aykırı" ve "saçma" diye niteleyen Latinopoulou, Ankara ile Trablus'un karşılıklı kıyıları bulunduğu tezine karşı çıktı. Girit, Rodos ve Meis'in kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarının yok sayıldığını ileri sürdü. Türkiye ile iş birliğini sürdüren ülkeleri de suçlayan vekil, konuşmasını AB'ye Ankara ile ilişkileri kesme çağrısıyla bitirdi.