AP’de Mavi Vatan hazımsızlığı! Yunan vekil Afroditi Latinopoulou’dan alçak sözler: “Türkiye’nin tarihi yoktur”
Libya Meclisi’nin Mavi Vatan mutabakatına onay vermesinin ardından Atina’nın itirazı Avrupa Parlamentosu’nda hakarete dönüştü. Türkiye’ye “Sabıka kaydı vardır” diye dil uzatan aşırı sağcı Yunan vekil Afroditi Latinopoulou, AB’ye Ankara’yla ilişkileri kesme çağrısı yaptı. Kürsüden Türkiye’ye sicil biçmeye kalkan vekilin dokunulmazlığını ise aynı parlamento, partisinin kuruluşundaki sahte imza iddiaları nedeniyle eylülde kaldırmıştı.
Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı, Avrupa Parlamentosunun (AP) 24 Kasım'daki Genel Kurulunda tartışıldı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Foni Logikis partisinin lideri ve AP milletvekili Afroditi Latinopoulou, Doğu Akdeniz'deki yetki alanı tartışmasını Türkiye'ye yönelik bir hakaret kürsüsüne çevirdi.
AP KÜRSÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE HAKARET
"Türkiye'nin tarihi yoktur. Sabıka kaydı vardır." sözleriyle Türkiye'ye hakaret eden Latinopoulou, Süryaniler, Ermeniler ve Pontus Rumlarına ilişkin sözde soykırım iddialarını tekrarlayarak Ankara'yı suçladı.
Kıbrıs ve Ege üzerinden de Türkiye'yi hedef alan Latinopoulou, Ankara'nın Yunanistan'ı "casus belli" (savaş sebebi) ile tehdit ettiğini öne sürdü. Göçmenleri de hedef gösteren Yunan vekil, "Türkiye, AB'yi içeriden fethetmek amacıyla İslamcı kaçak göçmen sürülerini buraya sevk eden devlettir." dedi.
MUTABAKATA "SAÇMA" DEDİ, AB'YE İLİŞKİLERİ KESME ÇAĞRISI YAPTI
Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatı "hukuka aykırı" ve "saçma" diye niteleyen Latinopoulou, Ankara ile Trablus'un karşılıklı kıyıları bulunduğu tezine karşı çıktı. Girit, Rodos ve Meis'in kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarının yok sayıldığını ileri sürdü. Türkiye ile iş birliğini sürdüren ülkeleri de suçlayan vekil, konuşmasını AB'ye Ankara ile ilişkileri kesme çağrısıyla bitirdi.
SAHTE İMZA İDDİALARI NEDENİYLE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
Türkiye'ye "Sabıka kaydı vardır" sözleriyle hakaret eden Latinopoulou'nun dokunulmazlığını AP, Yunan adli makamlarının talebi üzerine 15 Eylül'de kaldırdı. AP kayıtlarına göre dosya, Foni Logikis'in kuruluş bildirimindeki bazı imzaların sahte olduğu, partinin usulsüz kamu finansmanı aldığı ve 2023 Yunanistan genel seçimleri ile Haziran 2024 AP seçimlerine usulsüz katıldığı iddialarını kapsıyor. Karar, bu iddialara ilişkin adli işlemlerin yürütülmesinin önünü açtı.
LİBYA MECLİSİ ONAYLADI, ATİNA AYNI GÜN İTİRAZ ETTİ
AP'deki tartışmanın arka planında Libya Temsilciler Meclisinin 20 Ekim 2026'da aldığı karar vardı. Türkiye'nin 2019'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetiyle imzaladığı muhtıra, Libya'nın doğusundaki meclisin de onayını aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı karara aynı gün itiraz etti.
Türk Dışişleri Bakanlığının ortaya koyduğu teze göre deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında ana kara kıyılarının uzunluğu, coğrafi konumu ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınmalı. Ankara, Atina'nın Yunan adalarına tam etki tanınması yönündeki talebinin Türkiye ile Libya'nın kıta sahanlığı haklarını daralttığını, mutabakatın ise iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruduğunu savunuyor.
TRABLUS'LA MUTABAKAT, LİBYA'NIN DOĞUSUYLA ÜST DÜZEY TEMAS
Trablus'ta imzalanan mutabakatın Libya'nın doğusundaki meclisten de onay aldığı dönemde Ankara, ülkenin her iki kanadından isimleri Türkiye'de ağırladı. Kasım başında Libya'nın doğusundaki güçlerin Genelkurmay Başkanı Halid Hafter Türkiye'ye geldi. 21 Kasım'da ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü.
Dibeybe görüşmesinden dört gün sonra Libya'nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter, Türkiye'ye ilk resmî ziyaretini gerçekleştirdi. Anadolu Ajansının aktardığına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım'da Hafter ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti.
Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Libya heyeti aynı gün Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kalın'la da görüştü. Heyette Saddam Hafter, Halid Hafter ve Bilkasım Hafter yer aldı.
TÜRKİYE'DEN MEİS'İN GÜNEYİ İÇİN NAVTEX
Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin görüş ayrılığı, kasım ayında denizcilik duyurularına da yansıdı. Antalya istasyonunun 20 Kasım'da yayımladığı 1169/26 sayılı NAVTEX'e göre TCG Çeşme, 23 Kasım–12 Aralık arasında Meis'in güneyinden Antalya Körfezi'ne uzanan sahada hidrografik araştırma yapacak.
GİRİT-KIBRIS ELEKTRİK KABLOSU İÇİN KARŞILIKLI BİLDİRİM
Yetki alanı anlaşmazlığı, Girit ile Kıbrıs arasında planlanan elektrik kablosu projesine de yansıdı. Türkiye, Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin yapacağı deniz tabanı araştırmaları için 10 Kasım'da NAVTEX yayımladı. Ankara, çalışmaların Türk kıta sahanlığına giren bölümünde yetkinin Türkiye'ye ait olduğu görüşünü ortaya koydu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise karşı bildirimlerle itiraz etti.